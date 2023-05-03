В Кремле сообщили, что Путин не пострадал в ходе атаки беспилотников 03 мая 2023 в 16:43 Размер текста - 17 + Украинские БПЛА пытались совершить покушение на Путина, заявили в Кремле Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина Украинские беспилотники пытались совершить убийство президента России Владимира Путина в ходе атаки на Кремль. Об этом сообщили в Кремле. Уточняется, что Путин не пострадал. «Действия киевского режима Кремль назвал спланированной террористической акцией, покушением на президента России», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Песков добавил, что Путин не пострадал. Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Президент России не пострадал в ходе атаки. Украинские беспилотники пытались совершить убийство президента России Владимира Путина в ходе атаки на Кремль. Об этом сообщили в Кремле. Уточняется, что Путин не пострадал. «Действия киевского режима Кремль назвал спланированной террористической акцией, покушением на президента России», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Песков добавил, что Путин не пострадал. Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Президент России не пострадал в ходе атаки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям