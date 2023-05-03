В Кремле сообщили, что Путин не пострадал в ходе атаки беспилотников

Украинские БПЛА пытались совершить покушение на Путина, заявили в Кремле
новость из сюжетаУкраина попыталась совершить покушение на Путина
Украинские беспилотники пытались совершить убийство президента России Владимира Путина в ходе атаки на Кремль. Об этом сообщили в Кремле. Уточняется, что Путин не пострадал.
«Действия киевского режима Кремль назвал спланированной террористической акцией, покушением на президента России», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Песков добавил, что Путин не пострадал.
Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Президент России не пострадал в ходе атаки.
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