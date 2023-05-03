В Кремле сообщили, что Путин не пострадал в ходе атаки беспилотников

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Украинские БПЛА пытались совершить покушение на Путина, заявили в Кремле Фото:
новость из сюжета
Украина попыталась совершить покушение на Путина

Украинские беспилотники пытались совершить убийство президента России Владимира Путина в ходе атаки на Кремль. Об этом сообщили в Кремле. Уточняется, что Путин не пострадал.

«Действия киевского режима Кремль назвал спланированной террористической акцией, покушением на президента России», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Песков добавил, что Путин не пострадал.

Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Президент России не пострадал в ходе атаки.

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Украинские беспилотники пытались совершить убийство президента России Владимира Путина в ходе атаки на Кремль. Об этом сообщили в Кремле. Уточняется, что Путин не пострадал. «Действия киевского режима Кремль назвал спланированной террористической акцией, покушением на президента России», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Песков добавил, что Путин не пострадал. Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Президент России не пострадал в ходе атаки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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