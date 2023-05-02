В Тюмени впервые пройдет парад катамаранов на 9 Мая

03 мая 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

Парад можно будет наблюдать с тюменской набережной 9 мая с 15:00 до 16:00. Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени впервые пройдет акция «Под парусами Победы», где примут участие 15 катамаранов и четыре лодки. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства. «Торжественный парад парусных катамаранов состоится в День Победы. В акции примут участие 15 парусных катамаранов и 4 лодки. Первый парусник украсит Знамя Победы, за ним последуют катамараны с флагами городов воинской славы, замкнет парад судно с флагом Тюмени — города трудовой доблести», — сообщили в инфоцентре. Там же добавили, что в акции примут участие около 60 человек, в том числе инвалиды. Парад можно будет наблюдать с тюменской набережной 9 Мая с 15:00 до 16:00.

В Тюмени впервые пройдет акция «Под парусами Победы», где примут участие 15 катамаранов и четыре лодки. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства. «Торжественный парад парусных катамаранов состоится в День Победы. В акции примут участие 15 парусных катамаранов и 4 лодки. Первый парусник украсит Знамя Победы, за ним последуют катамараны с флагами городов воинской славы, замкнет парад судно с флагом Тюмени — города трудовой доблести», — сообщили в инфоцентре. Там же добавили, что в акции примут участие около 60 человек, в том числе инвалиды. Парад можно будет наблюдать с тюменской набережной 9 Мая с 15:00 до 16:00.