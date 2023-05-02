02 мая 2023

В Тюмени впервые пройдет парад катамаранов на 9 Мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад можно будет наблюдать с тюменской набережной 9 мая с 15:00 до 16:00. Фото:

В Тюмени впервые пройдет акция «Под парусами Победы», где примут участие 15 катамаранов и четыре лодки. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

«Торжественный парад парусных катамаранов состоится в День Победы. В акции примут участие 15 парусных катамаранов и 4 лодки. Первый парусник украсит Знамя Победы, за ним последуют катамараны с флагами городов воинской славы, замкнет парад судно с флагом Тюмени — города трудовой доблести», — сообщили в инфоцентре.

Там же добавили, что в акции примут участие около 60 человек, в том числе инвалиды. Парад можно будет наблюдать с тюменской набережной 9 Мая с 15:00 до 16:00.

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В Тюмени впервые пройдет акция «Под парусами Победы», где примут участие 15 катамаранов и четыре лодки. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства. «Торжественный парад парусных катамаранов состоится в День Победы. В акции примут участие 15 парусных катамаранов и 4 лодки. Первый парусник украсит Знамя Победы, за ним последуют катамараны с флагами городов воинской славы, замкнет парад судно с флагом Тюмени — города трудовой доблести», — сообщили в инфоцентре. Там же добавили, что в акции примут участие около 60 человек, в том числе инвалиды. Парад можно будет наблюдать с тюменской набережной 9 Мая с 15:00 до 16:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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