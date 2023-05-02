Роспотребнадзор ХМАО посоветовал не мешать алкоголь с газировкой

Роспотребнадзор ХМАО посоветовал не пить алкоголь вместе с газированными напитками. О последствиях употребления таких коктейлей рассказала замруководителя роспотребнадзора Югры Инна Кудрявцева во время прямого эфира о безопасном отдыхе на природе в группе «ЦУР Югра» в соцсети «ВКонтакте».
«Крепкий алкоголь и холодная газировка — это удар по поджелудочной железе. Их нежелательно сочетать, поскольку совместное употребление этих напитков может вызвать приступ панкреатита», — сообщила Кудрявцева.
Замруководителя роспотребнадзора посоветовала покупать алкогольные напитки только в торговых точках, имеющих лицензию. Также она напомнила о том, что чрезмерное употребление алкоголя вызывает гипертонию, стенокардию, ведет к общей интоксикации организма.
Ранее URA.RU писало, что депздрав ХМАО посоветовал отказаться от спиртного и тяжелой пищи во время праздников. В ведомстве посоветовали устроить разгрузочные дни и больше двигаться.
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