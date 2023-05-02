02 мая 2023

Роспотребнадзор ХМАО посоветовал не мешать алкоголь с газировкой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Благотворительный коктейль-марафон #Bartenderstogether. Екатеринбург, напитки, алкоголь, коктейли, барная стойка, бар
Совместное употребление алкоголя и газировки может вызвать приступ панкреатита Фото:

Роспотребнадзор ХМАО посоветовал не пить алкоголь вместе с газированными напитками. О последствиях употребления таких коктейлей рассказала замруководителя роспотребнадзора Югры Инна Кудрявцева во время прямого эфира о безопасном отдыхе на природе в группе «ЦУР Югра» в соцсети «ВКонтакте».

«Крепкий алкоголь и холодная газировка — это удар по поджелудочной железе. Их нежелательно сочетать, поскольку совместное употребление этих напитков может вызвать приступ панкреатита», — сообщила Кудрявцева.

Замруководителя роспотребнадзора посоветовала покупать алкогольные напитки только в торговых точках, имеющих лицензию. Также она напомнила о том, что чрезмерное употребление алкоголя вызывает гипертонию, стенокардию, ведет к общей интоксикации организма.

Ранее URA.RU писало, что депздрав ХМАО посоветовал отказаться от спиртного и тяжелой пищи во время праздников. В ведомстве посоветовали устроить разгрузочные дни и больше двигаться.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Роспотребнадзор ХМАО посоветовал не пить алкоголь вместе с газированными напитками. О последствиях употребления таких коктейлей рассказала замруководителя роспотребнадзора Югры Инна Кудрявцева во время прямого эфира о безопасном отдыхе на природе в группе «ЦУР Югра» в соцсети «ВКонтакте». «Крепкий алкоголь и холодная газировка — это удар по поджелудочной железе. Их нежелательно сочетать, поскольку совместное употребление этих напитков может вызвать приступ панкреатита», — сообщила Кудрявцева. Замруководителя роспотребнадзора посоветовала покупать алкогольные напитки только в торговых точках, имеющих лицензию. Также она напомнила о том, что чрезмерное употребление алкоголя вызывает гипертонию, стенокардию, ведет к общей интоксикации организма. Ранее URA.RU писало, что депздрав ХМАО посоветовал отказаться от спиртного и тяжелой пищи во время праздников. В ведомстве посоветовали устроить разгрузочные дни и больше двигаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...