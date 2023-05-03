Пермяк получил 10 лет лишения свободы за убийство собутыльника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, суд, наручники, конвой
10 лет пермяк проведет в колонии строгого режима Фото:

Суд приговорил жителя Березников (Пермский край) к 10,5 годам лишения свободы за убийство знакомого. Во время распития спиртного между собутыльниками возник конфликт и осужденный начал избивать свою жертву, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (нанесения тяжких телесных повреждений, повлекшие смерть). Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится на сайте.

Ранее 25-летний березниковец уже был судим за ограбление, но позже вышел по УДО. Как установило следствие, знакомые распивали алкоголь дома у местного жителя. Во время застолья между собутыльниками возник конфликт, в ходе которого осужденный нанес множество ударов руками и табуреткой по голове хозяина квартиры, а позже скрылся с места. На утро погибшего обнаружил его брат и обратился в следственные органы.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд приговорил жителя Березников (Пермский край) к 10,5 годам лишения свободы за убийство знакомого. Во время распития спиртного между собутыльниками возник конфликт и осужденный начал избивать свою жертву, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (нанесения тяжких телесных повреждений, повлекшие смерть). Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится на сайте. Ранее 25-летний березниковец уже был судим за ограбление, но позже вышел по УДО. Как установило следствие, знакомые распивали алкоголь дома у местного жителя. Во время застолья между собутыльниками возник конфликт, в ходе которого осужденный нанес множество ударов руками и табуреткой по голове хозяина квартиры, а позже скрылся с места. На утро погибшего обнаружил его брат и обратился в следственные органы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...