Фильм выйдет в российский прокат осенью 2023 года Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге стартовали съемки фильма «Исчезнувший велосипедист» с участием актеров Антона Лапенко и Тимофея Трибунцева. Помимо них в актерском составе числятся драматург Николай Коляда, солист группы «Курара» Олег Ягодин, актеры Сергей Епишев, София Сальман, Сергей Кирпиченок и Светлана Колесова. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START в своих социальных сетях и издание «Кино-Театр.Ру».

«Антон Лапенко и Тимофей Трибунцев попали в учебник математики в новом фильме — „Исчезнувший велосипедист“. Вместе им нужно решить одну задачу», — анонсировали представители онлайн-кинотеатра START. Фильм выйдет в российский прокат осенью 2023 года.

По сюжету герой по имени Пешеход, который каждый день встречает Велосипедиста по пути из пункта «А» в пункт «Б», однажды встречается со Следователем, который заявляет, что Велосипедист исчез. Представитель силовых структур предлагает герою отправиться вместе с ним на опрос свидетелей.

В основу сюжета легла пьеса драматурга Константина Костенко «Исчезнувший велосипедист (задача по математике)». Ранее произведение ставили в «Гоголь-Центре», театре «Новая Драма» в Иркутске и Никитинском театре в Воронеже. Режиссером стал бывший главный режиссер Театра на Таганке Юрий Муравицкий. Это его дебют в мире игрового кино.

В настоящий момент в Свердловской области проходят съемки «Длительные свидания». Фильм расскажет о священнике, который пытается выяснить причину поджога храма. Также в начале января Свердловская киностудия завершила работу над фильмом «Сломя голову», где среди актеров задействованы Егор Корешков, Павел Деревянко, Рома «Зверь» Билык и Надежда Михалкова.

Антон Лапенко (слева) и Тимофей Трибунцев (справа) сыграют в игровом дебюте театрального режиссера Юрия Муравицкого (в центре) Фото: telegram-канал онлайн-платформы START

Фото: telegram-канал онлайн-платформы START

Фото: telegram-канал онлайн-платформы START