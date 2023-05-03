Politico: власти США пытаются выяснить, кто приказал атаковать Кремль дронами

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
США пытаются выяснить виновного в атаке беспилотников на Кремль, написали в Politico Фото:
новость из сюжета
Украина попыталась совершить покушение на Путина

США пытаются выяснить, кто стоит за атакой беспилотников на Кремль и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает журнал Politico.

«Высокопоставленные чиновники администрации [президента США Джо] Байдена все еще работают над тем, чтобы подтвердить, было ли предполагаемое нападение заказано Киевом», — говорится в материале газеты. Там уточнили, что чиновники просматривают всевозможные варианты произошедшего.

Ранее два украинских беспилотных летательных аппарата совершили нападение на Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что целью нападения являлось покушение на жизнь президента России Владимира Путина. Сам российский президент в момент атаки не находился в Кремле.

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США пытаются выяснить, кто стоит за атакой беспилотников на Кремль и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает журнал Politico. «Высокопоставленные чиновники администрации [президента США Джо] Байдена все еще работают над тем, чтобы подтвердить, было ли предполагаемое нападение заказано Киевом», — говорится в материале газеты. Там уточнили, что чиновники просматривают всевозможные варианты произошедшего. Ранее два украинских беспилотных летательных аппарата совершили нападение на Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что целью нападения являлось покушение на жизнь президента России Владимира Путина. Сам российский президент в момент атаки не находился в Кремле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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