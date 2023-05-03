Politico: власти США пытаются выяснить, кто приказал атаковать Кремль дронами

03 мая 2023 в 21:41 Размер текста - 17 +

США пытаются выяснить виновного в атаке беспилотников на Кремль, написали в Politico Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина США пытаются выяснить, кто стоит за атакой беспилотников на Кремль и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает журнал Politico. «Высокопоставленные чиновники администрации [президента США Джо] Байдена все еще работают над тем, чтобы подтвердить, было ли предполагаемое нападение заказано Киевом», — говорится в материале газеты. Там уточнили, что чиновники просматривают всевозможные варианты произошедшего. Ранее два украинских беспилотных летательных аппарата совершили нападение на Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что целью нападения являлось покушение на жизнь президента России Владимира Путина. Сам российский президент в момент атаки не находился в Кремле.

США пытаются выяснить, кто стоит за атакой беспилотников на Кремль и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает журнал Politico. «Высокопоставленные чиновники администрации [президента США Джо] Байдена все еще работают над тем, чтобы подтвердить, было ли предполагаемое нападение заказано Киевом», — говорится в материале газеты. Там уточнили, что чиновники просматривают всевозможные варианты произошедшего. Ранее два украинских беспилотных летательных аппарата совершили нападение на Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что целью нападения являлось покушение на жизнь президента России Владимира Путина. Сам российский президент в момент атаки не находился в Кремле.