Politico: власти США пытаются выяснить, кто приказал атаковать Кремль дронами

США пытаются выяснить, кто стоит за атакой беспилотников на Кремль и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает журнал Politico.
«Высокопоставленные чиновники администрации [президента США Джо] Байдена все еще работают над тем, чтобы подтвердить, было ли предполагаемое нападение заказано Киевом», — говорится в
Ранее два украинских беспилотных летательных аппарата совершили нападение на Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что целью нападения являлось покушение на жизнь президента России Владимира Путина. Сам российский президент в момент атаки не находился в Кремле.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!