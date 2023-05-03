03 мая 2023

Губернатор Кубани: в Краснодарском крае загорелись резервуары с топливом. Фото, видео

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
Вениамин Кондратьев сообщил о второй неспокойной ночи для экстренных спецслужб Фото:

В Краснодарском крае второй раз за сутки произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

«Подтверждено возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе. Уже работают пожарные расчеты и сотрудники МЧС в составе 48 человек и 16 единиц техники», — написал Вениамин Кондратьев в telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.

Ранее, 3 мая, в Краснодарском крае около порта Тамань загорелся резервуар с топливом. Пожару присвоен высший ранг сложности. Пожар разгорелся на площади 1200 квадратных метров. К его тушению были подключены 188 человек. Потушить удалось лишь через сутки.

Возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе произошло 4 мая
Возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе произошло 4 мая

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В Краснодарском крае второй раз за сутки произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. «Подтверждено возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе. Уже работают пожарные расчеты и сотрудники МЧС в составе 48 человек и 16 единиц техники», — написал Вениамин Кондратьев в telegram-канале. По его словам, пострадавших нет. Ранее, 3 мая, в Краснодарском крае около порта Тамань загорелся резервуар с топливом. Пожару присвоен высший ранг сложности. Пожар разгорелся на площади 1200 квадратных метров. К его тушению были подключены 188 человек. Потушить удалось лишь через сутки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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