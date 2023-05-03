Губернатор Кубани: в Краснодарском крае загорелись резервуары с топливом. Фото, видео

04 мая 2023 в 06:55 Размер текста - 17 +

Вениамин Кондратьев сообщил о второй неспокойной ночи для экстренных спецслужб Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Краснодарском крае второй раз за сутки произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. «Подтверждено возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе. Уже работают пожарные расчеты и сотрудники МЧС в составе 48 человек и 16 единиц техники», — написал Вениамин Кондратьев в telegram-канале. По его словам, пострадавших нет. Ранее, 3 мая, в Краснодарском крае около порта Тамань загорелся резервуар с топливом. Пожару присвоен высший ранг сложности. Пожар разгорелся на площади 1200 квадратных метров. К его тушению были подключены 188 человек. Потушить удалось лишь через сутки. Возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе произошло 4 мая Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

В Краснодарском крае второй раз за сутки произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. «Подтверждено возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе. Уже работают пожарные расчеты и сотрудники МЧС в составе 48 человек и 16 единиц техники», — написал Вениамин Кондратьев в telegram-канале. По его словам, пострадавших нет. Ранее, 3 мая, в Краснодарском крае около порта Тамань загорелся резервуар с топливом. Пожару присвоен высший ранг сложности. Пожар разгорелся на площади 1200 квадратных метров. К его тушению были подключены 188 человек. Потушить удалось лишь через сутки.