В Краснодарском крае второй раз за сутки произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.
«Подтверждено возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе. Уже работают пожарные расчеты и сотрудники МЧС в составе 48 человек и 16 единиц техники», — написал Вениамин Кондратьев в telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.
Ранее, 3 мая, в Краснодарском крае около порта Тамань загорелся резервуар с топливом. Пожару присвоен высший ранг сложности. Пожар разгорелся на площади 1200 квадратных метров. К его тушению были подключены 188 человек. Потушить удалось лишь через сутки.
Возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе произошло 4 мая
Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева
В Краснодарском крае второй раз за сутки произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. «Подтверждено возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе. Уже работают пожарные расчеты и сотрудники МЧС в составе 48 человек и 16 единиц техники», — написал Вениамин Кондратьев в telegram-канале. По его словам, пострадавших нет. Ранее, 3 мая, в Краснодарском крае около порта Тамань загорелся резервуар с топливом. Пожару присвоен высший ранг сложности. Пожар разгорелся на площади 1200 квадратных метров. К его тушению были подключены 188 человек. Потушить удалось лишь через сутки.