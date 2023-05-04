Посол РФ в США высказался о сроках ответа Москвы на атаку Киева по Кремлю

Посол РФ в США Антонов: Россия ответит Киеву на атаку Кремля, когда посчитает необходимым
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, антонов анатолий
Анатолий Антонов заявил, Россия ответит на «дерзкий » выпад Киева Фото:
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Россия ответит Киеву на атаку беспилотников на Кремль, когда посчитает это необходимым. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Россия ответит на дерзкий и самонадеянный террористический выпад. Ответит тогда, когда посчитает это необходимым», — приводит слова Анатолия Антонова пресс-служба российского посольства в США в telegram-канале. По его словам, ответ Москвы пройдет в соответствии с оценками угроз, которые Киев создал для российского руководства.

Два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль в ночь на 3 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что теракт был совершен с целью покушения на жизнь российского лидера Владимира Путина. Также в резиденции президента заявили, что летательные аппараты были успешно выведены из строя, пишет RT.

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Россия ответит Киеву на атаку беспилотников на Кремль, когда посчитает это необходимым. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Россия ответит на дерзкий и самонадеянный террористический выпад. Ответит тогда, когда посчитает это необходимым», — приводит слова Анатолия Антонова пресс-служба российского посольства в США в telegram-канале. По его словам, ответ Москвы пройдет в соответствии с оценками угроз, которые Киев создал для российского руководства. Два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль в ночь на 3 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что теракт был совершен с целью покушения на жизнь российского лидера Владимира Путина. Также в резиденции президента заявили, что летательные аппараты были успешно выведены из строя, пишет RT.
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Ссылки по теме
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