Посол РФ в США высказался о сроках ответа Москвы на атаку Киева по Кремлю

Посол РФ в США Антонов: Россия ответит Киеву на атаку Кремля, когда посчитает необходимым

04 мая 2023 в 08:11 Размер текста - 17 +

Анатолий Антонов заявил, Россия ответит на «дерзкий » выпад Киева Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина Россия ответит Киеву на атаку беспилотников на Кремль, когда посчитает это необходимым. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Россия ответит на дерзкий и самонадеянный террористический выпад. Ответит тогда, когда посчитает это необходимым», — приводит слова Анатолия Антонова пресс-служба российского посольства в США в telegram-канале . По его словам, ответ Москвы пройдет в соответствии с оценками угроз, которые Киев создал для российского руководства. Два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль в ночь на 3 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что теракт был совершен с целью покушения на жизнь российского лидера Владимира Путина. Также в резиденции президента заявили, что летательные аппараты были успешно выведены из строя, пишет RT.

Россия ответит Киеву на атаку беспилотников на Кремль, когда посчитает это необходимым. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Россия ответит на дерзкий и самонадеянный террористический выпад. Ответит тогда, когда посчитает это необходимым», — приводит слова Анатолия Антонова пресс-служба российского посольства в США в telegram-канале. По его словам, ответ Москвы пройдет в соответствии с оценками угроз, которые Киев создал для российского руководства. Два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль в ночь на 3 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что теракт был совершен с целью покушения на жизнь российского лидера Владимира Путина. Также в резиденции президента заявили, что летательные аппараты были успешно выведены из строя, пишет RT.