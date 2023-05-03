Курганская ГИБДД выехала на место смертельного ДТП Фото: Московец Илья © URA.RU

В Половинском округе (Курганская область) в ДТП ночью погибла женщина и пострадали еще два человека. О смертельном происшествии рассказали в УГИБДД РФ по Курганской области.

«Авария произошла около 00 часов 20 минут 4 мая на 3-ем километре автодороге Половинное — Трубецкое — Филиппова. Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2112, допустил съезд с дороги. В результате ДТП пассажир (молодая женщина 1983 года рождения) погибла на месте», — привели подробности в Госавтоинспекции. Также пострадали 32-летняя пассажирка и сам водитель, их с травмами доставили в больницу.

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства ДТП устанавливаются, добавили в управлении.

В Половинском районе после аварии погибла женщина и пострадали двое людей фото: УГИБДД УМВД РФ по Курганской области