03 мая 2023

В Курганской области в ночном ДТП погибла женщина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, запись, блокнот, проверка на дороге, автомобиль, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс, дорожная безопасность
Курганская ГИБДД выехала на место смертельного ДТП Фото:

В Половинском округе (Курганская область) в ДТП ночью погибла женщина и пострадали еще два человека. О смертельном происшествии рассказали в УГИБДД РФ по Курганской области.

«Авария произошла около 00 часов 20 минут 4 мая на 3-ем километре автодороге Половинное — Трубецкое — Филиппова. Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2112, допустил съезд с дороги. В результате ДТП пассажир (молодая женщина 1983 года рождения) погибла на месте», — привели подробности в Госавтоинспекции. Также пострадали 32-летняя пассажирка и сам водитель, их с травмами доставили в больницу.

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства ДТП устанавливаются, добавили в управлении.

В Половинском районе после аварии погибла женщина и пострадали двое людей
В Половинском районе после аварии погибла женщина и пострадали двое людей
Нетрезвый водитель вылетел в кювет на ВАЗ-2112 в Половинском округе
Нетрезвый водитель вылетел в кювет на ВАЗ-2112 в Половинском округе

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В Половинском округе (Курганская область) в ДТП ночью погибла женщина и пострадали еще два человека. О смертельном происшествии рассказали в УГИБДД РФ по Курганской области. «Авария произошла около 00 часов 20 минут 4 мая на 3-ем километре автодороге Половинное — Трубецкое — Филиппова. Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2112, допустил съезд с дороги. В результате ДТП пассажир (молодая женщина 1983 года рождения) погибла на месте», — привели подробности в Госавтоинспекции. Также пострадали 32-летняя пассажирка и сам водитель, их с травмами доставили в больницу. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства ДТП устанавливаются, добавили в управлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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