03 мая 2023

Екатеринбуржцы стали пользоваться самокатами в два раза чаще

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, лето, электросамокат, виды екатеринбрга
По сравнению с прошлым годом спрос на самокаты у горожан вырос Фото:

В новом сезоне спрос на электросамокаты в Екатеринбурге вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем передвигаться на них предпочитает не только молодежь, но и горожане постарше. К такому выводу пришли специалисты МегаФон, проанализировав данные о скачивании приложений кикшеринга. Результаты исследования есть в распоряжении URA.RU.

«Ужесточение правил дорожного движения для электросамокатов не снизило интереса пользователей к ним. С началом сезона проката спрос на аренду в Екатеринбурге вырос в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — рассказывают авторы исследования.

Чаще всего ездят на самокатах екатеринбуржцы от 17 до 25 лет (48% от общего числа), но растет и число пользователей в возрасте старше 50 лет — за год выросло на треть. Екатеринбург занял третье место после Москвы и Санкт-Петербурга по уровню интереса местных жителей к электросамокатам.

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В новом сезоне спрос на электросамокаты в Екатеринбурге вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем передвигаться на них предпочитает не только молодежь, но и горожане постарше. К такому выводу пришли специалисты МегаФон, проанализировав данные о скачивании приложений кикшеринга. Результаты исследования есть в распоряжении URA.RU. «Ужесточение правил дорожного движения для электросамокатов не снизило интереса пользователей к ним. С началом сезона проката спрос на аренду в Екатеринбурге вырос в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — рассказывают авторы исследования. Чаще всего ездят на самокатах екатеринбуржцы от 17 до 25 лет (48% от общего числа), но растет и число пользователей в возрасте старше 50 лет — за год выросло на треть. Екатеринбург занял третье место после Москвы и Санкт-Петербурга по уровню интереса местных жителей к электросамокатам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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