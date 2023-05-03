Екатеринбуржцы стали пользоваться самокатами в два раза чаще

04 мая 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

По сравнению с прошлым годом спрос на самокаты у горожан вырос Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В новом сезоне спрос на электросамокаты в Екатеринбурге вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем передвигаться на них предпочитает не только молодежь, но и горожане постарше. К такому выводу пришли специалисты МегаФон, проанализировав данные о скачивании приложений кикшеринга. Результаты исследования есть в распоряжении URA.RU. «Ужесточение правил дорожного движения для электросамокатов не снизило интереса пользователей к ним. С началом сезона проката спрос на аренду в Екатеринбурге вырос в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — рассказывают авторы исследования. Чаще всего ездят на самокатах екатеринбуржцы от 17 до 25 лет (48% от общего числа), но растет и число пользователей в возрасте старше 50 лет — за год выросло на треть. Екатеринбург занял третье место после Москвы и Санкт-Петербурга по уровню интереса местных жителей к электросамокатам.

В новом сезоне спрос на электросамокаты в Екатеринбурге вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем передвигаться на них предпочитает не только молодежь, но и горожане постарше. К такому выводу пришли специалисты МегаФон, проанализировав данные о скачивании приложений кикшеринга. Результаты исследования есть в распоряжении URA.RU. «Ужесточение правил дорожного движения для электросамокатов не снизило интереса пользователей к ним. С началом сезона проката спрос на аренду в Екатеринбурге вырос в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — рассказывают авторы исследования. Чаще всего ездят на самокатах екатеринбуржцы от 17 до 25 лет (48% от общего числа), но растет и число пользователей в возрасте старше 50 лет — за год выросло на треть. Екатеринбург занял третье место после Москвы и Санкт-Петербурга по уровню интереса местных жителей к электросамокатам.