Екатеринбуржцы стали пользоваться самокатами в два раза чаще

В новом сезоне спрос на электросамокаты в Екатеринбурге вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем передвигаться на них предпочитает не только молодежь, но и горожане постарше. К такому выводу пришли специалисты МегаФон, проанализировав данные о скачивании приложений кикшеринга. Результаты исследования есть в распоряжении URA.RU.
«Ужесточение правил дорожного движения для электросамокатов не снизило интереса пользователей к ним. С началом сезона проката спрос на аренду в Екатеринбурге вырос в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — рассказывают авторы исследования.
Чаще всего ездят на самокатах екатеринбуржцы от 17 до 25 лет (48% от общего числа), но растет и число пользователей в возрасте старше 50 лет — за год выросло на треть. Екатеринбург занял третье место после Москвы и Санкт-Петербурга по уровню интереса местных жителей к электросамокатам.
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