Welt: США ответят Киеву на его атаку на Кремль отказом передать истребители

04 мая 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

США не хотят передавать Киеву истребители F-16 из-за страха нападений на Кремль, заявил Макс Бут Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина Киев из-за атаки на Кремль рискует не получить истребители F-16 от США. Причиной тому является тот факт, что Вашингтон не хочет отправлять Киеву самолеты, так как боится атак на Москву. Об этом написали в немецком издании Die Welt. «Если Украина сделала это [атаковала Кремль], то это заставит [президента США Джо] Байдена нервничать и подорвет украинские запросы на истребители F-16», — передает издание слова американского обозревателя, военного эксперта Макса Бута. Журналист, ссылаясь на американских чиновников, заявил, что США не спешат предоставлять самолеты Киеву. По его словам, они опасаются, что ВСУ используют их для атаки на Кремль. Два беспилотника попытались атаковать Кремль в ночь на 3 мая. В СМИ писали, что реакция Байдена на этот теракт была « очень жесткой» , а от украинской стороны потребовали прекратить какие-либо действия на территории России, пишет Pravda.Ru. Позже посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва ответит Киеву на террористический акт тогда, когда посчитает нужным.

Киев из-за атаки на Кремль рискует не получить истребители F-16 от США. Причиной тому является тот факт, что Вашингтон не хочет отправлять Киеву самолеты, так как боится атак на Москву. Об этом написали в немецком издании Die Welt. «Если Украина сделала это [атаковала Кремль], то это заставит [президента США Джо] Байдена нервничать и подорвет украинские запросы на истребители F-16», — передает издание слова американского обозревателя, военного эксперта Макса Бута. Журналист, ссылаясь на американских чиновников, заявил, что США не спешат предоставлять самолеты Киеву. По его словам, они опасаются, что ВСУ используют их для атаки на Кремль. Два беспилотника попытались атаковать Кремль в ночь на 3 мая. В СМИ писали, что реакция Байдена на этот теракт была «очень жесткой», а от украинской стороны потребовали прекратить какие-либо действия на территории России, пишет Pravda.Ru. Позже посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва ответит Киеву на террористический акт тогда, когда посчитает нужным.