Из Челябинска отправился грузовой поезд в порт Ирана

Поезд будет двигаться по своему графику в ускоренном режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Со станции Челябинск-Грузовой отправился первый контейнерный поезд по коридору «Север — Юг» до Ирана. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), состав проследует через Казахстан и Туркменистан.

«Первый контейнерный поезд по коридору „Север — Юг“ отправился со станции Челябинск-Грузовой. Состав из 31 платформы с контейнерами проследует через территорию Казахстана и Туркменистана в порт Ирана», — отметили в ЮУЖД.

Из Ирана груз поместят на корабль. Конечной точкой маршрута станет порт Индии. На экспорт отправлены цветные металлы и пищевая продукция. В качестве оператора сервиса выступило АО «РЖД Логистика».

Железнодорожники сообщили, что для поезда разработали свою нитку графика. По территории России состав будет двигаться в ускоренном режиме, чтобы скорее доставить груз в рамках услуги «Перевозка по расписанию».