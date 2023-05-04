Из Челябинска отправился грузовой поезд в порт Ирана

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Железнодорожная станция, горка и вокзал. РЖД. Челябинск, ржд, грузовой поезд
Поезд будет двигаться по своему графику в ускоренном режиме Фото:

Со станции Челябинск-Грузовой отправился первый контейнерный поезд по коридору «Север — Юг» до Ирана. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), состав проследует через Казахстан и Туркменистан.

«Первый контейнерный поезд по коридору „Север — Юг“ отправился со станции Челябинск-Грузовой. Состав из 31 платформы с контейнерами проследует через территорию Казахстана и Туркменистана в порт Ирана», — отметили в ЮУЖД.

Из Ирана груз поместят на корабль. Конечной точкой маршрута станет порт Индии. На экспорт отправлены цветные металлы и пищевая продукция. В качестве оператора сервиса выступило АО «РЖД Логистика».

Железнодорожники сообщили, что для поезда разработали свою нитку графика. По территории России состав будет двигаться в ускоренном режиме, чтобы скорее доставить груз в рамках услуги «Перевозка по расписанию».

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Со станции Челябинск-Грузовой отправился первый контейнерный поезд по коридору «Север — Юг» до Ирана. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), состав проследует через Казахстан и Туркменистан. «Первый контейнерный поезд по коридору „Север — Юг“ отправился со станции Челябинск-Грузовой. Состав из 31 платформы с контейнерами проследует через территорию Казахстана и Туркменистана в порт Ирана», — отметили в ЮУЖД. Из Ирана груз поместят на корабль. Конечной точкой маршрута станет порт Индии. На экспорт отправлены цветные металлы и пищевая продукция. В качестве оператора сервиса выступило АО «РЖД Логистика». Железнодорожники сообщили, что для поезда разработали свою нитку графика. По территории России состав будет двигаться в ускоренном режиме, чтобы скорее доставить груз в рамках услуги «Перевозка по расписанию».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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