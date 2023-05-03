03 мая 2023

Спасатели сообщили, когда в Сургуте начнется ледоход

Спасатели предупредили о начале ледохода в Сургуте в выходные
© Служба новостей «URA.RU»
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Ледоход на реке Обь. Сургут, речпорт, ледоход, обь, льдины, весна
Подъем воды отрывает лед от берегов Фото:

Спасатели ожидают начало ледохода в Сургуте (ХМАО) в ближайшие выходные. Об этом URA.RU сообщил руководитель центра ГИМС управления МЧС России в городе Сургуте Роман Хрущев.

«Ледоход в Сургуте ожидаем через два-три дня. В этом году есть большая вероятность, что лед на реке пойдет раньше основной головы ледохода, которая еще далеко от города. Обь замерзла осенью на крайнем уровне, а сейчас вода поднимается, и лед отрывается от берегов. Думаю, через несколько дней уже пойдут большие скопления», — сообщил Хрущев.

При этом представитель ведомства отметил, что в дни ледохода спасателям сложнее помогать попавшим в опасность охотникам и рыболовам. Он попросил жителей воздержаться от передвижения по реке на лодке во время ледохода.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО закроют дорогу из-за ледохода. Из-за движения льда была закрыт проезд Лянторский водозабор — поселок Песчаный — село Сытомино.

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Спасатели ожидают начало ледохода в Сургуте (ХМАО) в ближайшие выходные. Об этом URA.RU сообщил руководитель центра ГИМС управления МЧС России в городе Сургуте Роман Хрущев. «Ледоход в Сургуте ожидаем через два-три дня. В этом году есть большая вероятность, что лед на реке пойдет раньше основной головы ледохода, которая еще далеко от города. Обь замерзла осенью на крайнем уровне, а сейчас вода поднимается, и лед отрывается от берегов. Думаю, через несколько дней уже пойдут большие скопления», — сообщил Хрущев. При этом представитель ведомства отметил, что в дни ледохода спасателям сложнее помогать попавшим в опасность охотникам и рыболовам. Он попросил жителей воздержаться от передвижения по реке на лодке во время ледохода. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО закроют дорогу из-за ледохода. Из-за движения льда была закрыт проезд Лянторский водозабор — поселок Песчаный — село Сытомино.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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