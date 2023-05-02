02 мая 2023

В ХМАО закроют дорогу из-за ледохода

© Служба новостей «URA.RU»
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Закамск, микрорайон Водник. Пермь, река кама, ледоход, весна
Дорогу через реку Лямин закроют для пропуска льда Фото:

На дороге Лянторский водозабор — поселок Песчаный — село Сытомино на несколько дней закроют проезд из-за ледохода. Об этом сообщил telegram-канал «Управление автодорог Югры».

«В связи с предстоящим ледоходом на реке Лямин движение автомобильного транспорта на 36 км автодороги Лянторский водозабор — п.Песчаный — с. Сытомино будет временно закрыто для пропуска льда. Ориентировочно с 7 по 12 мая 2023 года», — говорится в сообщении.

Возобновят движение на дороге после того, как лед пройдет. Об открытии проезда по автотрассе управление дорог ХМАО сообщит дополнительно.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО закрыли переправы через Обь. Наплавные мосты убирают из-за теплой погоды.

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На дороге Лянторский водозабор — поселок Песчаный — село Сытомино на несколько дней закроют проезд из-за ледохода. Об этом сообщил telegram-канал «Управление автодорог Югры». «В связи с предстоящим ледоходом на реке Лямин движение автомобильного транспорта на 36 км автодороги Лянторский водозабор — п.Песчаный — с. Сытомино будет временно закрыто для пропуска льда. Ориентировочно с 7 по 12 мая 2023 года», — говорится в сообщении. Возобновят движение на дороге после того, как лед пройдет. Об открытии проезда по автотрассе управление дорог ХМАО сообщит дополнительно. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО закрыли переправы через Обь. Наплавные мосты убирают из-за теплой погоды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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