В ХМАО закроют дорогу из-за ледохода

На дороге Лянторский водозабор — поселок Песчаный — село Сытомино на несколько дней закроют проезд из-за ледохода. Об этом сообщил telegram-канал «Управление автодорог Югры».
«В связи с предстоящим ледоходом на реке Лямин движение автомобильного транспорта на 36 км автодороги Лянторский водозабор — п.Песчаный — с. Сытомино будет временно закрыто для пропуска льда. Ориентировочно с 7 по 12 мая 2023 года», — говорится в сообщении.
Возобновят движение на дороге после того, как лед пройдет. Об открытии проезда по автотрассе управление дорог ХМАО сообщит дополнительно.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО закрыли переправы через Обь. Наплавные мосты убирают из-за теплой погоды.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.