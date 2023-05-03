Курганские депутаты просят Шумкова вернуть совет, созданный при Богомолове

04 мая 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

В Курганской области хотят возобновить работу политического совета, который был создан в 1998 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские представители ЛДПР просят губернатора Вадима Шумкова возобновить работу совета политических партий, который был создан при бывшем главе региона Олеге Богомолове. Об этом URA.RU рассказал координатор регионального отделения ЛДПР, депутат облдумы Юрий Ярушин. «Приняли решение написать и отправить письмо на имя губернатора с просьбой вернуть общественно-политический совет. На заседаниях представители различных партий вместе с главой региона смогут обсуждать срочные вопросы, принимать общие решения, обмениваться мнениями. Письмо отправили недавно, пока ответа от правительства нет», — пояснил корреспонденту URA.RU Ярушин. В письме указано, что совет был создан в 1998 году, когда регионом руководил Олег Богомолов. В 2002 году его преобразовали в Консультативный совет представителей политических партий. Он прекратил работу в 2019 году. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Курганские представители ЛДПР просят губернатора Вадима Шумкова возобновить работу совета политических партий, который был создан при бывшем главе региона Олеге Богомолове. Об этом URA.RU рассказал координатор регионального отделения ЛДПР, депутат облдумы Юрий Ярушин. «Приняли решение написать и отправить письмо на имя губернатора с просьбой вернуть общественно-политический совет. На заседаниях представители различных партий вместе с главой региона смогут обсуждать срочные вопросы, принимать общие решения, обмениваться мнениями. Письмо отправили недавно, пока ответа от правительства нет», — пояснил корреспонденту URA.RU Ярушин. В письме указано, что совет был создан в 1998 году, когда регионом руководил Олег Богомолов. В 2002 году его преобразовали в Консультативный совет представителей политических партий. Он прекратил работу в 2019 году. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.