Муфтий Раев обрадовался изъятию челябинской мечети

Ринат Раев обещает открыть доступ в мечеть для всех мусульман Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев положительно оценил изъятие мечети в челябинской деревне Аязгулова (Аргаяшский район). По его словам, эту мечеть строили на свои средства местные жители, но потом она оказалась в руках параллельной религиозной структуры, которая даже не пускала на порог построивших ее жителей.

«В Аргаяшском районе в деревне Аязгулова произошло изъятие мечети и сейчас происходит процесс ее передачи в собственность регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей. В 1993 году ее начали строить на средства горожан, но все было на словах, документов на нее глава не оформил. Этим воспользовалась другая община, которая захватила мечеть и перестала пускать туда мусульман, которые ее и строили», — сообщил Раев на пресс-конференции «Большая редакция» в ИД «Гранада Пресс».

Раев отметил, что к захватившей мечеть общине были претензии не только со стороны жителей, но и силовиков. В мечети ранее находили запрещенную литературу, а члены общины делили мусульман по идеологическим взглядам на своих и чужих.

«Эта община захватила мечеть, они даже юридически были зарегистрированы по другому адресу. Сейчас они пытаются нагнетать, что мы якобы перестанем пускать туда верующих. Но мы по канонам не имеем право кому бы то ни было запрещать посещать мечеть — ее двери открыты для всех», — добавил муфтий.

Судебные приставы изъяли здание мечети религиозной общины Духовного управления мусульман Азиатской части России (ДУМ АЧР) в конце апреля 2023 года. От жителей ранее поступали жалобы в правительство области, что не все могут свободно посещать мечеть. Также там происходило обрушение части здания, в результате пострадала женщина.