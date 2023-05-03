В ЯНАО становится популярной услуга «Свой человек»

04 мая 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Жителям ЯНАО удаленно предлагают разную помощь и услуги в городе Фото: Анна Майорова © URA.RU Ямальцам, которые находятся в других городах страны, начали предлагать необычную услугу «Свой человек». Люди, оказывающие такой сервис, предлагают разную помощь: навестить родителей или перегнать машину, говорится на площадке «Авито». «Свой человек в городе — от 1000 рублей за услугу. Честный, добросовестный. Оперативно передвигаюсь на личном авто и готов быстро выполнить любую задачу!» — пишет автор объявления. В список предложенных услуг также входят: поездки в аэропорт и по объявлениям, поздравления друзей или коллег, красивое вручение подарков, фото и видео съемка, проверка состояния недвижимости. Объявления с такими услугами появились уже в нескольких городах ЯНАО. Больше всего представителей находится в Новом Уренгое.

Ямальцам, которые находятся в других городах страны, начали предлагать необычную услугу «Свой человек». Люди, оказывающие такой сервис, предлагают разную помощь: навестить родителей или перегнать машину, говорится на площадке «Авито». «Свой человек в городе — от 1000 рублей за услугу. Честный, добросовестный. Оперативно передвигаюсь на личном авто и готов быстро выполнить любую задачу!» — пишет автор объявления. В список предложенных услуг также входят: поездки в аэропорт и по объявлениям, поздравления друзей или коллег, красивое вручение подарков, фото и видео съемка, проверка состояния недвижимости. Объявления с такими услугами появились уже в нескольких городах ЯНАО. Больше всего представителей находится в Новом Уренгое.