03 мая 2023
02 мая 2023

В ЯНАО становится популярной услуга «Свой человек»

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям ЯНАО удаленно предлагают разную помощь и услуги в городе Фото:

Ямальцам, которые находятся в других городах страны, начали предлагать необычную услугу «Свой человек». Люди, оказывающие такой сервис, предлагают разную помощь: навестить родителей или перегнать машину, говорится на площадке «Авито».

«Свой человек в городе — от 1000 рублей за услугу. Честный, добросовестный. Оперативно передвигаюсь на личном авто и готов быстро выполнить любую задачу!» — пишет автор объявления.

В список предложенных услуг также входят: поездки в аэропорт и по объявлениям, поздравления друзей или коллег, красивое вручение подарков, фото и видео съемка, проверка состояния недвижимости. Объявления с такими услугами появились уже в нескольких городах ЯНАО. Больше всего представителей находится в Новом Уренгое.

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Ямальцам, которые находятся в других городах страны, начали предлагать необычную услугу «Свой человек». Люди, оказывающие такой сервис, предлагают разную помощь: навестить родителей или перегнать машину, говорится на площадке «Авито». «Свой человек в городе — от 1000 рублей за услугу. Честный, добросовестный. Оперативно передвигаюсь на личном авто и готов быстро выполнить любую задачу!» — пишет автор объявления. В список предложенных услуг также входят: поездки в аэропорт и по объявлениям, поздравления друзей или коллег, красивое вручение подарков, фото и видео съемка, проверка состояния недвижимости. Объявления с такими услугами появились уже в нескольких городах ЯНАО. Больше всего представителей находится в Новом Уренгое.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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