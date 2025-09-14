14 сентября 2025

На Ямале ожидается неделя дождей и сильного ветра

На Ямале в понедельник ожидаются порывы ветра до 20 м/с
На Ямале в понедельник ожидаются порывы ветра до 20 м/с

В ЯНАО в период с 15 по 21 сентября ожидается преимущественно дождливая погода. В начале недели прогнозируются сильные порывы ветра, скорость которых может достигать 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха в среднем составит +6, +9 градусов, днем +13, +19. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.

«В понедельник 15 сентября на территории округа переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Ночью в среднем +6, +11 градусов. Днем +14, +19, местами +8», — говорится на сайте ведомства. Ожидается северо-западный ветер с порывами до 8-13 м/с. В Тазовском, а также на севере Приуральского, Надымского и Пуровского районов ветер усилится до 15–20 метров в секунду.

Какая погода будет в Салехарде: 15-21 сентября

Погода в Салехарде будет преимущественно дождливая, сухо будет только в понедельник. Температура воздуха ночью в среднем составит от +10 до +12 градусов. Днем будет от +14 до +16.

  • Понедельник, 15 сентября. Ночь +12, день +16. Облачно, ветер 5-10 м/с.
  • Вторник, 16 сентября. Ночь +10, день +16. Дождь, ветер 4-8 м/с.
  • Среда, 17 сентября. Ночь +11, день +16. Дождь, ветер 6-12 м/с.
  • Четверг, 18 сентября. Ночь +10, день +14. Дождь, ветер 3-5 м/с.
  • Пятница, 19 сентября. Ночь +12, день +16. Дождь, ветер 4-10 м/с.
  • Суббота, 20 сентября. Ночь +11, день +15. Дождь, ветер 4-8 м/с.
  • Воскресенье, 21 сентября. Ночь +10, день +15. Дождь, ветер 3-7 м/с.

Погода на неделю в Новом Уренгое

В Новом Уренгое дождь будет идти всю неделю. Температура воздуха ночью в среднем составит от +8 до +9 градусов. Днем будет от +12 до +15. Самым холодным днем станет четверг — ночью температура опустится до +4, а днем воздух прогреется максимум до +8 градусов.

  • Понедельник, 15 сентября. Ночь +9, день +13. Дождь, ветер 7-13 м/с.
  • Вторник, 16 сентября. Ночь +8, день +12. Дождь, ветер 5-11 м/с.
  • Среда, 17 сентября. Ночь +8, день +13. Дождь, ветер 5-10 м/с.
  • Четверг, 18 сентября. Ночь +4, день +8. Дождь, ветер 4-9 м/с.
  • Пятница, 19 сентября. Ночь +9, день +15. Дождь, ветер 4-9 м/с.
  • Суббота, 20 сентября. Ночь 9, день +15. Дождь, ветер 4-8 м/с.
  • Воскресенье, 21 сентября. Ночь +8, день +15. Дождь, ветер 5-8 м/с.

Какая погода будет в Ноябрьске с 15 по 21 сентября

В Ноябрьске будет теплее, однако погода будет переменчивая — неделя будет сопровождаться солнечными и дождливыми днями. Температура воздуха ночью в среднем составит от +7 до +11 градусов. Днем будет от +15 до +18.

  • Понедельник, 15 сентября. Ночь +9, день +17. Малооблачно, ветер 6-12 м/с.
  • Вторник, 16 сентября. Ночь +7, день +15. Малооблачно, дождь, ветер 4-10 м/с.
  • Среда, 17 сентября. Ночь +7, день +16. Дождь, ветер 5-10 м/с.
  • Четверг, 18 сентября. Ночь +11, день +16. Дождь, ветер 4-8 м/с.
  • Пятница, 19 сентября. Ночь +10, день +18. Малооблачно, ветер 5-10 м/с.
  • Суббота, 20 сентября. Ночь +8, день +17. Малооблачно, ветер 5-9 м/с.
  • Воскресенье, 21 сентября. Ночь +8, день +18. Малооблачно, ветер 4-7 м/с.

