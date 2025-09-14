Выборы депутатов заксобрания ЯНАО стали победой Артюхова

После обработки половины избирательных бюллетеней на выборах в заксобрание Ямала лидирует «Единая Россия» — ожидается, что партия заберет 18 мандатов из 22. До окончательных результатов выборов остаются считанные часы, однако жителям уже очевиден итог. Почему результаты можно назвать победой губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова — в материале URA.RU.
«На выборах в заксобрание ЯНАО лидирует „Единая Россия“. На 23:00 по московскому времени партия получила 65,25% голосов или 59304 голосов» — сообщает ЦИК РФ. За ними — ЛДПР (16,43%), КПРФ (10,54%) и СРЗП (6,35%). Всего обработано 53,55% протоколов УИК. Согласно даже предварительным итогам, ЕР усилилась относительно ситуации в 2020 году — на прошлых выборах в регпарламент партии власти удалось получить 64,64% голосов.
Подготовка региональных отделений партий к выборам началась заранее. Чтобы закрепить сложившуюся систему политического баланса, были заданы задал направления, по которым планировалась работа. Они совпали с позицией главы региона: строительство жилья, дорог, безопасности, медицины и поддержка семей.
Положение партии усилилось, по сути, еще в мае закрепились благодаря избранию Артюхова на пост главы реготделения партии ЕР. В мае вице-спикер заксобрания ЯНАО Алексей Ситников освободил этот пост после 12 лет работы в должности, а кандидатуру губернатора поддержали как в генсовете, так и на региональной партконференции. Выборы в заксо стали первой избирательной кампанией, которую глава региона курировал в статусе партийного лидера, что также сработало на повышение влиятельности Дмитрия Артюхова.
«Назначение губернатора было вызвано желанием усилить партию ЕР через привлечение узнаваемых лиц. Сложивший полномочия глава реготделения, первый вице-спикер регионального законодательного собрания Алексей Ситников не был достаточно публичен, даже при всей его влиятельности. У Артюхова есть и узнаваемость, и поддержка; партия не могла этого не принять», — сообщал в мае собеседник URA.RU в политических кругах.
При этом поддержка жителей Ямала партии «Единой России» означает лишь поддержку властей, а не партийные предпочтения ямальцев — так считает политолог Александр Безделов. По его словам, жители голосуют за партию власти, так как их устраивает ситуация установившаяся в регионе. «Большинство голосуют не за партию, а за устоявшееся состояние в округе. Жителей устраивает статус кво, который существует уже 20 лет в регионе», — говорит эксперт. Также Безделов отметил, что победа в заксобрании ЕР означает сохранение централизованного управления регионом.
То, что в партии состоят не только представители местных партийных групп, означает, что власти договариваются с крупными компаниями в Москве, которые ведут деятельность на Ямале. В их числе — нефтегазовое лобби, которое находится в окружном парламенте. Предварительно, по словам источников URA.RU в политических кругах, трем представителям нефтегазового лобби достанутся места в парламенте ЯНАО.
Власти сохраняют тенденцию переход мэров в главный законодательный орган округа. Среди них, по мнению источников информационного агентства — мэры Приуральского, Ямальского районов Иван Сакал и Андрей Кугаевский. Предполагается, что Кугаевский получит пост вице-спикера вместо Ситникова, который уходит в Совфед. На это место может претендовать и экс-замгубернатора Татьяна Бучкова. В случае, если действующий мэр получит пост зампреда, то Бучкова возглавит «социальный» комитет в парламенте — утверждает источник URA.RU.
Что касается оппозиционных партий, они сохранили свое положение без потерь в окружном парламенте. По предварительным данным, после ЕР идет ЛДПР, за ними КПРФ и СРЗП. Предварительно по два мандата получит ЛДПР, по одному — КПРФ и СРЗП. Оппозиция традиционным путем доказала правительству необходимость присутствия в законодательном органе, при этом не став преграждать планам истеблишмента. Источники URA.RU указывают на консолидированное распределение по избирательным округам на выборах в заксобрание. «Партийная деятельность в ходе кампании велась без провокаций и выхода за рамки дозволенного. Поэтому все оппозиционные партии получат свои мандаты», — заявляет источник.
За выборами следило URA.RU — ежедневно информационное агентство вело прямые трансляции с избирательных участков. Трехдневное голосование прошло без нарушений — об этом заявил журналистам председатель окружного избиркома Андрей Гиберт. Подробности о ходе выборов в Единый день голосования — в материале URA.RU.
