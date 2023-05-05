Старший лейтенант Матюшин объяснил сложность отодвинуть ВСУ от Донецка

05 мая 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Любой, даже мелкий населенный пункт под Донецком, является укрепрайоном ВСУ, напомнил Александр Матюшин Фото (архив): Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Под Донецком находятся мелкие города и поселки, такие, как Первомайский, Невельское, Красногоровка, которые являются сложными укрепрайонами ВСУ. Их необходимо освободить, чтобы отодвинуть украинскую армию, рассказал в беседе с URA.RU старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин. «Практически любой населенный пункт под Донецком является довольно крупным укрепрайоном. Это мы можем сказать и про Авдеевку, и про мелкие поселки — такие, как, допустим, Первомайский. Если увеличить карту, то его и не видно по большому счету. Но при этом подразделения Первой Славянской бригады его уже довольно давно штурмуют, еще с прошлого лета. Также Невельское, и я уже не говорю про рядом стоящую с Марьинкой на восток Красногоровку, которую брать придется еще сложнее, потому что центром обороны всего этого города является кирпичный завод, еще в 2015 году превращенный в натуральную крепость. В Красногоровке ведутся обстрелы, плюс она упирается во фланг той группировки, которая непосредственно сейчас штурмует Марьинку. При захвате Марьинки как такового облегчения не будет, это будет всего лишь плацдарм для последующего расширения прорыва на фронте», — объяснил Александр Матюшин. По мнению старшего лейтенанта Народной милиции ДНР в отставке, после освобождения Марьинки российские войска смогут выбрать одно из нескольких направлений для прорыва. «Либо ВС РФ повернет на Красногоровку, что позволит нашим частям соединиться с теми, которые штурмуют тот же Первомайский, Невельское и остальные мелкие населенные пункты под Авдеевкой, уходить на восток по северу Донецка и таким образом отодвигать линию обороны. Либо направиться на юго-запад, навстречу тем войскам, которые штурмуют сейчас Угледар, либо на северо-запад, на Курахово, для того, чтобы перерезать линию сообщения, логистический хаб. То есть это первый шаг, чтобы продвинуться и уничтожить такой крепкий узел. Не только обороны, но и логистический хаб, через который снабжается практически вся группировка противника, находящаяся на Донецком направлении», — добавил Матюшин. Ранее telegram-канал «Украина.ру» сообщил, что ВСУ вновь обстреляли Донецкую агломерацию. Объекты гражданской инфраструктуры повреждены в Петровском районе, атаке подвергся город Моспино, Горловка, село Яковлевка, поселок Степное. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Под Донецком находятся мелкие города и поселки, такие, как Первомайский, Невельское, Красногоровка, которые являются сложными укрепрайонами ВСУ. Их необходимо освободить, чтобы отодвинуть украинскую армию, рассказал в беседе с URA.RU старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин. «Практически любой населенный пункт под Донецком является довольно крупным укрепрайоном. Это мы можем сказать и про Авдеевку, и про мелкие поселки — такие, как, допустим, Первомайский. Если увеличить карту, то его и не видно по большому счету. Но при этом подразделения Первой Славянской бригады его уже довольно давно штурмуют, еще с прошлого лета. Также Невельское, и я уже не говорю про рядом стоящую с Марьинкой на восток Красногоровку, которую брать придется еще сложнее, потому что центром обороны всего этого города является кирпичный завод, еще в 2015 году превращенный в натуральную крепость. В Красногоровке ведутся обстрелы, плюс она упирается во фланг той группировки, которая непосредственно сейчас штурмует Марьинку. При захвате Марьинки как такового облегчения не будет, это будет всего лишь плацдарм для последующего расширения прорыва на фронте», — объяснил Александр Матюшин. По мнению старшего лейтенанта Народной милиции ДНР в отставке, после освобождения Марьинки российские войска смогут выбрать одно из нескольких направлений для прорыва. «Либо ВС РФ повернет на Красногоровку, что позволит нашим частям соединиться с теми, которые штурмуют тот же Первомайский, Невельское и остальные мелкие населенные пункты под Авдеевкой, уходить на восток по северу Донецка и таким образом отодвигать линию обороны. Либо направиться на юго-запад, навстречу тем войскам, которые штурмуют сейчас Угледар, либо на северо-запад, на Курахово, для того, чтобы перерезать линию сообщения, логистический хаб. То есть это первый шаг, чтобы продвинуться и уничтожить такой крепкий узел. Не только обороны, но и логистический хаб, через который снабжается практически вся группировка противника, находящаяся на Донецком направлении», — добавил Матюшин. Ранее telegram-канал «Украина.ру» сообщил, что ВСУ вновь обстреляли Донецкую агломерацию. Объекты гражданской инфраструктуры повреждены в Петровском районе, атаке подвергся город Моспино, Горловка, село Яковлевка, поселок Степное.