Челябинск накроет запах гари

Челябинск накроет запах гари из-за ландшафтных пожаров

04 мая 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Образование дымки ожидается в Челябинске из-за пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за многочисленных ландшафтных пожаров в пределах и за пределами Челябинска в городе 4 мая может наблюдаться образование дымки и ощущаться запах гари. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства экологии области. «В связи с ландшафтными пожарами в окрестностях Челябинска и в некоторых районах области в городе может наблюдаться образование дымки и ощущаться запах гари. Ситуация находится на контроле специализированных служб», — заявили в пресс-службе ведомства. В региональном министерстве экологии отмечают, что на данный момент в МЧС проводят комплекс мер по тушению и предотвращению ландшафтных пожаров. Промышленные предприятия также получили уведомления по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух. Жителям региона также напомнили о полном запрете разведения любого вида огня и посещения лесов и заповедников. Мэр Челябинска Наталья Котова обратилась к горожанам из-за угрозы лесных пожаров. Она просит проявлять максимальную осторожность в обращении с огнем в предстоящие длинные выходные.

Из-за многочисленных ландшафтных пожаров в пределах и за пределами Челябинска в городе 4 мая может наблюдаться образование дымки и ощущаться запах гари. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства экологии области. «В связи с ландшафтными пожарами в окрестностях Челябинска и в некоторых районах области в городе может наблюдаться образование дымки и ощущаться запах гари. Ситуация находится на контроле специализированных служб», — заявили в пресс-службе ведомства. В региональном министерстве экологии отмечают, что на данный момент в МЧС проводят комплекс мер по тушению и предотвращению ландшафтных пожаров. Промышленные предприятия также получили уведомления по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух. Жителям региона также напомнили о полном запрете разведения любого вида огня и посещения лесов и заповедников. Мэр Челябинска Наталья Котова обратилась к горожанам из-за угрозы лесных пожаров. Она просит проявлять максимальную осторожность в обращении с огнем в предстоящие длинные выходные.