Челябинск накроет запах гари

Челябинск накроет запах гари из-за ландшафтных пожаров
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в цехе изготовления акриловых ванн по адресу Труда, 9а. Екатеринбург, дым, пожар, небо, солнце
Образование дымки ожидается в Челябинске из-за пожаров Фото:

Из-за многочисленных ландшафтных пожаров в пределах и за пределами Челябинска в городе 4 мая может наблюдаться образование дымки и ощущаться запах гари. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства экологии области.

«В связи с ландшафтными пожарами в окрестностях Челябинска и в некоторых районах области в городе может наблюдаться образование дымки и ощущаться запах гари. Ситуация находится на контроле специализированных служб», — заявили в пресс-службе ведомства.

В региональном министерстве экологии отмечают, что на данный момент в МЧС проводят комплекс мер по тушению и предотвращению ландшафтных пожаров. Промышленные предприятия также получили уведомления по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух.

Жителям региона также напомнили о полном запрете разведения любого вида огня и посещения лесов и заповедников. Мэр Челябинска Наталья Котова обратилась к горожанам из-за угрозы лесных пожаров. Она просит проявлять максимальную осторожность в обращении с огнем в предстоящие длинные выходные.

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Из-за многочисленных ландшафтных пожаров в пределах и за пределами Челябинска в городе 4 мая может наблюдаться образование дымки и ощущаться запах гари. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства экологии области. «В связи с ландшафтными пожарами в окрестностях Челябинска и в некоторых районах области в городе может наблюдаться образование дымки и ощущаться запах гари. Ситуация находится на контроле специализированных служб», — заявили в пресс-службе ведомства. В региональном министерстве экологии отмечают, что на данный момент в МЧС проводят комплекс мер по тушению и предотвращению ландшафтных пожаров. Промышленные предприятия также получили уведомления по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух. Жителям региона также напомнили о полном запрете разведения любого вида огня и посещения лесов и заповедников. Мэр Челябинска Наталья Котова обратилась к горожанам из-за угрозы лесных пожаров. Она просит проявлять максимальную осторожность в обращении с огнем в предстоящие длинные выходные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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