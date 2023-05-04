Мэр Котова выступила со спецобращением к жителям Челябинска

Наталья Котова поблагодарила сотрудников МЧС и попросила челябинцев быть предельно осторожными с огнем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

Мэр Челябинска Наталья Котова обратилась к горожанам из-за угрозы лесных пожаров, охватывающих окрестности столицы области и начинающихся уже внутри городской черты. Она просит проявлять максимальную осторожность в обращении с огнем в предстоящие длинные выходные.

«Сразу несколько крупных пожаров произошли за два дня в Челябинске. Вчера сотрудники МЧС боролись с огнем на Университетской набережной рядом с бором, сегодня горел камыш у „Тракторосада-3“. Крупный пожар ликвидировали на границе с Копейском, где огнем уничтожено несколько дачных участков», — написала Котова 4 мая в своем telegram-канале.

Она добавила, что прямо сейчас горит трава на границе с Сосновским районом, вблизи поселка Федоровка. При этом в большинстве случаев к возгораниям приводит человеческий фактор.

«Прошу вас минимизировать разжигание костров, особенно в предстоящие праздничные выходные дни. Непотушенная сигарета, мангал, детская шалость со спичками — все это может иметь страшные последствия и является реальной угрозой не только имуществу, но и жизням людей», — предупредила Котова.

В ближайшие дни в регионе и Челябинске сохранится аномальная жара. Отсутствие дождей усугубляет ситуацию, провоцируя новые возгорания.