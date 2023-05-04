Возле курганской колонии дымят торфяники

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Горят леса. Село Иковка, пожарная охрана
Местные пожарные контролируют ситуацию Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганской области возле села Иковка дымят торфяники. Рядом находится исправительная колония. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Возле Иковки шают торфяники», — рассказал читатель. «Ситуацию мониторим, пока угрозы колонии нет, свои силы к тушению не привлекаем», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного УФСИН.

В Главном управлении МЧС России по Курганской области URA.RU подтвердили, что угрозы нет. Несмотря на это, для контроля над ситуацией возле шающих торфяников работают представители арендатора участка, муниципальной пожарной охраны и пожарно-спасательной части №12.

Ранее сотрудники МЧС остановили распространение пожара в пяти километрах от села Боровлянка Белозерского муниципального округа. До этого в регионе был потушен пожар возле села Озерное Звериноголовского округа.

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В Курганской области возле села Иковка дымят торфяники. Рядом находится исправительная колония. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Возле Иковки шают торфяники», — рассказал читатель. «Ситуацию мониторим, пока угрозы колонии нет, свои силы к тушению не привлекаем», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного УФСИН. В Главном управлении МЧС России по Курганской области URA.RU подтвердили, что угрозы нет. Несмотря на это, для контроля над ситуацией возле шающих торфяников работают представители арендатора участка, муниципальной пожарной охраны и пожарно-спасательной части №12. Ранее сотрудники МЧС остановили распространение пожара в пяти километрах от села Боровлянка Белозерского муниципального округа. До этого в регионе был потушен пожар возле села Озерное Звериноголовского округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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