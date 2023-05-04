Возле курганской колонии дымят торфяники

Местные пожарные контролируют ситуацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганской области возле села Иковка дымят торфяники. Рядом находится исправительная колония. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Возле Иковки шают торфяники», — рассказал читатель. «Ситуацию мониторим, пока угрозы колонии нет, свои силы к тушению не привлекаем», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного УФСИН.

В Главном управлении МЧС России по Курганской области URA.RU подтвердили, что угрозы нет. Несмотря на это, для контроля над ситуацией возле шающих торфяников работают представители арендатора участка, муниципальной пожарной охраны и пожарно-спасательной части №12.

Ранее сотрудники МЧС остановили распространение пожара в пяти километрах от села Боровлянка Белозерского муниципального округа. До этого в регионе был потушен пожар возле села Озерное Звериноголовского округа.