Челябинск встал в восьмибалльных пробках. Карта

04 мая 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Для того, чтобы попасть с работы домой, водителям необходимо преодолеть километровые пробки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске к вечеру 4 мая образовались восьмибалльные пробки. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», заторы произошли по большей части из-за репетиции парада Победы. Согласно карте, весь центр города вокруг Театральной площади перекрыт. Водителям приходится объезжать данный участок. Наблюдаются пробки по улицам Свободы, Красная, Труда. Также значительные заторы на улице Братьев Кашириных по направлению на северо-запад. В пресс-службе ГИБДД области ранее предупреждали водителей о перекрытии сразу пяти участков в центре города. Ограничения продлятся с 15 до 19 часов. В это время на главной площади города будет проходить репетиция парада ко Дню Победы. Центр Челябинска перекрыт из-за репетиции парада ко Дню Победы Карта: сервис «Яндекс. Пробки»

В Челябинске к вечеру 4 мая образовались восьмибалльные пробки. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», заторы произошли по большей части из-за репетиции парада Победы. Согласно карте, весь центр города вокруг Театральной площади перекрыт. Водителям приходится объезжать данный участок. Наблюдаются пробки по улицам Свободы, Красная, Труда. Также значительные заторы на улице Братьев Кашириных по направлению на северо-запад. В пресс-службе ГИБДД области ранее предупреждали водителей о перекрытии сразу пяти участков в центре города. Ограничения продлятся с 15 до 19 часов. В это время на главной площади города будет проходить репетиция парада ко Дню Победы.