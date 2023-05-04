В Челябинске к вечеру 4 мая образовались восьмибалльные пробки. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», заторы произошли по большей части из-за репетиции парада Победы.
Согласно карте, весь центр города вокруг Театральной площади перекрыт. Водителям приходится объезжать данный участок. Наблюдаются пробки по улицам Свободы, Красная, Труда. Также значительные заторы на улице Братьев Кашириных по направлению на северо-запад.
В пресс-службе ГИБДД области ранее предупреждали водителей о перекрытии сразу пяти участков в центре города. Ограничения продлятся с 15 до 19 часов. В это время на главной площади города будет проходить репетиция парада ко Дню Победы.
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