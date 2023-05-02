02 мая 2023

В центре Челябинска перекроют дороги для репетиции парада. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему эпидемии. Челябинск, проезд запрещен, знак кирпич
Ограничение вводятся на несколько часов Фото:

В центре Челябинска 4 мая перекроют ряд улиц для репетиции парада ко Дню Победы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

«4 мая 2023 года в связи с проведением репетиции Парада Победы будет ограничено движение транспорта с 15.00 до 19.00 часов. Объезд транспорта будет осуществляться по при прилегающим улицам», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

В ведомстве обозначили пять участков, которые будут перекрыты. Движение ограничат по проспекту Ленина от улицы Красной до улицы Свободы, по улице Воровского от проспекта Ленина до улицы Тимирязева, по улице Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского, по улице Цвиллинга от улицы Карла Маркса до улицы Тимирязева и по улице Тимирязева от улицы Елькина до улицы Цвиллинга.

Водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям. А также планировать свой маршрут заранее в объезд закрытых участков.

В Челябинске перекроют центр города для репетиции парада ко Дню Победы
В Челябинске перекроют центр города для репетиции парада ко Дню Победы

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В центре Челябинска 4 мая перекроют ряд улиц для репетиции парада ко Дню Победы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города. «4 мая 2023 года в связи с проведением репетиции Парада Победы будет ограничено движение транспорта с 15.00 до 19.00 часов. Объезд транспорта будет осуществляться по при прилегающим улицам», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции. В ведомстве обозначили пять участков, которые будут перекрыты. Движение ограничат по проспекту Ленина от улицы Красной до улицы Свободы, по улице Воровского от проспекта Ленина до улицы Тимирязева, по улице Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского, по улице Цвиллинга от улицы Карла Маркса до улицы Тимирязева и по улице Тимирязева от улицы Елькина до улицы Цвиллинга. Водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям. А также планировать свой маршрут заранее в объезд закрытых участков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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