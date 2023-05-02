В центре Челябинска перекроют дороги для репетиции парада. Карта

03 мая 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Ограничение вводятся на несколько часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Челябинска 4 мая перекроют ряд улиц для репетиции парада ко Дню Победы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города. «4 мая 2023 года в связи с проведением репетиции Парада Победы будет ограничено движение транспорта с 15.00 до 19.00 часов. Объезд транспорта будет осуществляться по при прилегающим улицам», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции. В ведомстве обозначили пять участков, которые будут перекрыты. Движение ограничат по проспекту Ленина от улицы Красной до улицы Свободы, по улице Воровского от проспекта Ленина до улицы Тимирязева, по улице Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского, по улице Цвиллинга от улицы Карла Маркса до улицы Тимирязева и по улице Тимирязева от улицы Елькина до улицы Цвиллинга. Водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям. А также планировать свой маршрут заранее в объезд закрытых участков. В Челябинске перекроют центр города для репетиции парада ко Дню Победы Карта: сервис «Яндекс. Карты»

В центре Челябинска 4 мая перекроют ряд улиц для репетиции парада ко Дню Победы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города. «4 мая 2023 года в связи с проведением репетиции Парада Победы будет ограничено движение транспорта с 15.00 до 19.00 часов. Объезд транспорта будет осуществляться по при прилегающим улицам», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции. В ведомстве обозначили пять участков, которые будут перекрыты. Движение ограничат по проспекту Ленина от улицы Красной до улицы Свободы, по улице Воровского от проспекта Ленина до улицы Тимирязева, по улице Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского, по улице Цвиллинга от улицы Карла Маркса до улицы Тимирязева и по улице Тимирязева от улицы Елькина до улицы Цвиллинга. Водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям. А также планировать свой маршрут заранее в объезд закрытых участков.