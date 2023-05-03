Первый вице-губернатор ХМАО собирается уйти в отставку. Инсайд

Первый зам губернатора ХМАО Охлопков ищет новую работу

04 мая 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Инсайдеры прочат отставку первому заму губернатора ХМАО Алексею Охлопкову Фото: Евгений Листюк © URA.RU Первому заместителю губернатора ХМАО Алексею Охлопкову, курирующему в правительстве финансовый блок, а также ключевые департаменты госимущества и госзаказа, предсказывают скорую отставку. Как рассказал URA.RU источник из окружных политэлит, чиновник ушел в отпуск и ищет новую работу. «Охлопков не оправдал надежд губернатора Комаровой — так и не смог заменить своего предшественника Геннадия Бухтина, умершего от последствий ковида. Сейчас чиновник находится в отпуске и активно занимается поиском нового места работы», — рассказал инсайдер. Как отмечает собеседник агентства, вице-губернатор «в ходе реформ правительства ХМАО растерял влияние». Департамент проектного управления, который он курировал, был расформирован, часть функций некоторых структурных подразделений была передана в другие ведомства. «Охлопков в последнее время получает много критики от главы региона по своим направлениям работы. Видно, что он морально устал от этого и уже ищет отходные пути», — уточнил информатор. На момент публикации инсайда подтвердить или опровергнуть информацию об отставке Охлопкова не удалось. Дозвониться до чиновника корреспондент не смог, телефон абонента был выключен. В департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры был направлен запрос, ответ на него на момент публикации новости не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первому заместителю губернатора ХМАО Алексею Охлопкову, курирующему в правительстве финансовый блок, а также ключевые департаменты госимущества и госзаказа, предсказывают скорую отставку. Как рассказал URA.RU источник из окружных политэлит, чиновник ушел в отпуск и ищет новую работу. «Охлопков не оправдал надежд губернатора Комаровой — так и не смог заменить своего предшественника Геннадия Бухтина, умершего от последствий ковида. Сейчас чиновник находится в отпуске и активно занимается поиском нового места работы», — рассказал инсайдер. Как отмечает собеседник агентства, вице-губернатор «в ходе реформ правительства ХМАО растерял влияние». Департамент проектного управления, который он курировал, был расформирован, часть функций некоторых структурных подразделений была передана в другие ведомства. «Охлопков в последнее время получает много критики от главы региона по своим направлениям работы. Видно, что он морально устал от этого и уже ищет отходные пути», — уточнил информатор. На момент публикации инсайда подтвердить или опровергнуть информацию об отставке Охлопкова не удалось. Дозвониться до чиновника корреспондент не смог, телефон абонента был выключен. В департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры был направлен запрос, ответ на него на момент публикации новости не поступил.