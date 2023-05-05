GT: Украина атакой по Кремлю пересекла красную черту

05 мая 2023 в 07:22 Размер текста - 17 +

Удар по Кремлю со стороны Украины стал пересечением красной черты, пишет Global Times Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина Украина пересекла красную черту, ударив по Кремлю при помощи беспилотников. Об этом пишет китайская газета Global Times. «Инцидент пересек новую красную черту украинского кризиса», — пишут авторы издания . Они отмечают, что с начала конфликта на Украине, ни одна из сторон не предпринимала попытки атаковать правительственные учреждения. Теперь же, считают авторы материала, Россия может атаковать правительственные здания Киева. Также китайские журналисты предполагают, что атаку могли произвести украинские экстремисты, которые выступают за продолжение конфликта. Удар по Кремлю был произведен 3 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что это были украинские БПЛА, и целью атаки было покушение на российского президента Владимира Путина. Глава Чечни Рамзан Кадыров спрогнозировал, что данное происшествие не повлияет на ход спецоперации, пишет RT. К инциденту помимо Киева причастен и Вашингтон, уверен Песков, передает «Национальная служба новостей».

Украина пересекла красную черту, ударив по Кремлю при помощи беспилотников. Об этом пишет китайская газета Global Times. «Инцидент пересек новую красную черту украинского кризиса», — пишут авторы издания. Они отмечают, что с начала конфликта на Украине, ни одна из сторон не предпринимала попытки атаковать правительственные учреждения. Теперь же, считают авторы материала, Россия может атаковать правительственные здания Киева. Также китайские журналисты предполагают, что атаку могли произвести украинские экстремисты, которые выступают за продолжение конфликта. Удар по Кремлю был произведен 3 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что это были украинские БПЛА, и целью атаки было покушение на российского президента Владимира Путина. Глава Чечни Рамзан Кадыров спрогнозировал, что данное происшествие не повлияет на ход спецоперации, пишет RT. К инциденту помимо Киева причастен и Вашингтон, уверен Песков, передает «Национальная служба новостей».