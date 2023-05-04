04 мая 2023

Трем участникам пермского фестиваля ди-джеев в День города заплатят 815 тысяч рублей

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Ди-джеи зажгут на пермской набережной 12 июня Фото:
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300-летие Перми

В День города на пермской набережной в рамках фестиваля ди-джеев выступят минимум три приезжих музыканта. Это DJ DaGreen (Денис Мельников) из Сочи, а также москвичи Matvey Emerson (Матвей Кацабин) и ROMPASO (Роман Крылов). Согласно контракту, их выступление обойдется бюджету в 815,5 тысячи рублей.

«Исполнитель принимает на себя обязательство по обеспечению участия ди-джеев в рамках реализации мероприятия по проведению празднования 300-летия основания Перми. Цена контракта составляет 815 519 рублей», — говорится в документе, опубликованном на портале госзакупок. Деньги выделяются из федерального, краевого и местного бюджетов.

Музыканты должны будут отыграть по одному сету в день 300-летия Перми, 12 июня. Фестиваль состоится на городской набережной с 12:00 до 22:30. Как говорится на сайте 300-летия, среди участников будут пермские ди-джеи и ди-джеи из других городов. Музыкантов поддержат танцоры из Федерации брейкинга Пермского края, шоу-балета «Exotic», школы танца «Danger Electro» и танцевальной студии «Freak dance studio».

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В День города на пермской набережной в рамках фестиваля ди-джеев выступят минимум три приезжих музыканта. Это DJ DaGreen (Денис Мельников) из Сочи, а также москвичи Matvey Emerson (Матвей Кацабин) и ROMPASO (Роман Крылов). Согласно контракту, их выступление обойдется бюджету в 815,5 тысячи рублей. «Исполнитель принимает на себя обязательство по обеспечению участия ди-джеев в рамках реализации мероприятия по проведению празднования 300-летия основания Перми. Цена контракта составляет 815 519 рублей», — говорится в документе, опубликованном на портале госзакупок. Деньги выделяются из федерального, краевого и местного бюджетов. Музыканты должны будут отыграть по одному сету в день 300-летия Перми, 12 июня. Фестиваль состоится на городской набережной с 12:00 до 22:30. Как говорится на сайте 300-летия, среди участников будут пермские ди-джеи и ди-джеи из других городов. Музыкантов поддержат танцоры из Федерации брейкинга Пермского края, шоу-балета «Exotic», школы танца «Danger Electro» и танцевальной студии «Freak dance studio».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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