Baza: ВСУ повторно атаковали НПЗ в Краснодарском крае

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Пресс-тур на Антипинский НПЗ. 28.08.2019. Тюмень, антипинский нпз
Украина второй раз за несколько дней атаковала НПЗ «Ильский» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские силы атаковали нефтеперерабатывающий завод «Ильский» в Краснодарском крае при помощи беспилотника. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«На территории НПЗ „Ильский“ опять взрыв. <…> Завод был атакован украинским беспилотником», — сообщают авторы канала. Уточняется, что после атаки на заводе начался пожар.

Ранее НПЗ «Ильский» атаковали в ночь с 3 на 4 мая. Тогда ВСУ запустили 4 БПЛА.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

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Украинские силы атаковали нефтеперерабатывающий завод «Ильский» в Краснодарском крае при помощи беспилотника. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «На территории НПЗ „Ильский“ опять взрыв. <…> Завод был атакован украинским беспилотником», — сообщают авторы канала. Уточняется, что после атаки на заводе начался пожар. Ранее НПЗ «Ильский» атаковали в ночь с 3 на 4 мая. Тогда ВСУ запустили 4 БПЛА. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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