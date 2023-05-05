Baza: ВСУ повторно атаковали НПЗ в Краснодарском крае

Украина второй раз за несколько дней атаковала НПЗ «Ильский»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские силы атаковали нефтеперерабатывающий завод «Ильский» в Краснодарском крае при помощи беспилотника. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«На территории НПЗ „Ильский“ опять взрыв. <…> Завод был атакован украинским беспилотником», — сообщают авторы канала. Уточняется, что после атаки на заводе начался пожар.
Ранее НПЗ «Ильский» атаковали в ночь с 3 на 4 мая. Тогда ВСУ запустили 4 БПЛА.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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