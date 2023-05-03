03 мая 2023

В Краснодарском крае потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Видео

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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели, задымление, пожарные
Пожар был успешно потушен благодаря оперативной работе экстренных служб, заявил Вениамин Кондратьев Фото:

Пожар на нефтеперарабатывающем заводе в Краснодарском крае был успешно потушен. Возгорание произошло утром 4 мая. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

«Пожар на Ильском НПЗ полностью ликвидирован. Благодарен нашим экстренным службам за оперативную работу», — написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале. По его словам, чтобы оперативно справиться с возгоранием, было задействовано 167 человек и 37 единиц техники.

Ранее, 3 мая, загорелся резервуар с топливом возле порта Тамань. Пожару был присвоен высший ранг сложности, а его площадь достигла 1200 метров, напоминает телеканал 360. Потушить его удалось только через сутки. Позже стало известно о новом возгорании утром 4 мая на нефтеперерабатывающем предприятии.

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Пожар на нефтеперарабатывающем заводе в Краснодарском крае был успешно потушен. Возгорание произошло утром 4 мая. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. «Пожар на Ильском НПЗ полностью ликвидирован. Благодарен нашим экстренным службам за оперативную работу», — написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале. По его словам, чтобы оперативно справиться с возгоранием, было задействовано 167 человек и 37 единиц техники. Ранее, 3 мая, загорелся резервуар с топливом возле порта Тамань. Пожару был присвоен высший ранг сложности, а его площадь достигла 1200 метров, напоминает телеканал 360. Потушить его удалось только через сутки. Позже стало известно о новом возгорании утром 4 мая на нефтеперерабатывающем предприятии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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