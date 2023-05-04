Тюменский бизнесмен предоставит жилье десяткам семей, пострадавших при пожаре в селе Успенка

Тюменский бизнесмен Артур Михеев готов обеспечить временное жилье для пострадавших при пожаре в селе Успенка. Об этом тюменец сообщил корреспонденту URA.RU. Мужчина может помочь с размещением десяткам семей.
«Я владею двумя гостиницами и сдаю квартиры посуточно, можем разместить сразу 20-30 семей, пострадавших при пожаре в Успенке. Сам я живу недалеко от места трагедии и сам наблюдал последствия катастрофы. Для людей будет все бесплатно», — сообщил бизнесмен.
Мужчина добавляет, что пока к нему не обратились за помощью, но люди ежечасно звонят и узнают подробности. По словам Артура Михеева, номера и квартиры уже готовы принять первых нуждающихся.
Под Тюменью в селе Успенка 4 мая начался сильный пожар. Огонь пришел по верхам деревьев из Свердловской области. Пожар стал причиной эвакуации сотен жителей. Людей эвакуировали из домов и отправляли в пункты временного пребывания.
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