04 мая 2023

Из тюменского села Успенка эвакуировали сотни людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, эвакуация, украина, мариуполь, беженцы
Из детского психоневрологического дома-интерната было эвакуировано 324 человек Фото:

В селе Успенка (Тюменской области) из учреждений соцобслуживания и из детского психоневрологического дома-интерната эвакуировали 360 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«В селе Успенка эвакуированы 360 человек. Из отделения временного проживания комплексного центра соцобслуживания было эвакуировано 36 человек, из детского психоневрологического дома-интерната — 324. Всего эвакуировали 360 человек», — рассказали в Департаменте социального развития Тюменской области.

По их словам, кроме санатория «Красной гвоздики», детей разместили в двух лагерях — «Энергетике» и «Дружба-Ямал». Граждан, находящихся в отделении временного проживания разместили в учреждениях соцобслуживания, либо их забрали родственники.

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В селе Успенка (Тюменской области) из учреждений соцобслуживания и из детского психоневрологического дома-интерната эвакуировали 360 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. «В селе Успенка эвакуированы 360 человек. Из отделения временного проживания комплексного центра соцобслуживания было эвакуировано 36 человек, из детского психоневрологического дома-интерната — 324. Всего эвакуировали 360 человек», — рассказали в Департаменте социального развития Тюменской области. По их словам, кроме санатория «Красной гвоздики», детей разместили в двух лагерях — «Энергетике» и «Дружба-Ямал». Граждан, находящихся в отделении временного проживания разместили в учреждениях соцобслуживания, либо их забрали родственники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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