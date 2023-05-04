Из тюменского села Успенка эвакуировали сотни людей

В селе Успенка (Тюменской области) из учреждений соцобслуживания и из детского психоневрологического дома-интерната эвакуировали 360 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
«В селе Успенка эвакуированы 360 человек. Из отделения временного проживания комплексного центра соцобслуживания было эвакуировано 36 человек, из детского психоневрологического дома-интерната — 324. Всего эвакуировали 360 человек», — рассказали в Департаменте социального развития Тюменской области.
По их словам, кроме санатория «Красной гвоздики», детей разместили в двух лагерях — «Энергетике» и «Дружба-Ямал». Граждан, находящихся в отделении временного проживания разместили в учреждениях соцобслуживания, либо их забрали родственники.
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