04 мая 2023

Пермские власти озвучили окончание основных работ в новом зоопарке

Лицензирование помещений нового зоопарка запланировано на осень 2023 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, зоопарк пермь
Сейчас на территории зоопарка идет строительство вольеров для животных Фото:

Проведение основных строительных работ на территории нового зоопарка в Перми планируется завершить к осени. Тогда же начнется введение объектов в эксплуатацию и их лицензирование.

«Введение объектов нового зоопарка в эксплуатацию и их лицензирование запланировано на осень 2023 года. К этому времени все основные строительные работы планируется завершить», — приводит «Новый Компаньон» уточненные данные министерства строительства Пермского края.

На сегодняшний день в помещениях нового зоопарка уже живут порядка 300 животных, которые были перевезены туда в начале апреля. Все они прошли карантин и адаптируются к жизни на новом месте.

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Проведение основных строительных работ на территории нового зоопарка в Перми планируется завершить к осени. Тогда же начнется введение объектов в эксплуатацию и их лицензирование. «Введение объектов нового зоопарка в эксплуатацию и их лицензирование запланировано на осень 2023 года. К этому времени все основные строительные работы планируется завершить», — приводит «Новый Компаньон» уточненные данные министерства строительства Пермского края. На сегодняшний день в помещениях нового зоопарка уже живут порядка 300 животных, которые были перевезены туда в начале апреля. Все они прошли карантин и адаптируются к жизни на новом месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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