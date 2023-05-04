Пермские власти озвучили окончание основных работ в новом зоопарке

Сейчас на территории зоопарка идет строительство вольеров для животных
Проведение основных строительных работ на территории нового зоопарка в Перми планируется завершить к осени. Тогда же начнется введение объектов в эксплуатацию и их лицензирование.
«Введение объектов нового зоопарка в эксплуатацию и их лицензирование запланировано на осень 2023 года. К этому времени все основные строительные работы планируется завершить», — приводит «Новый Компаньон» уточненные данные министерства строительства Пермского края.
На сегодняшний день в помещениях нового зоопарка уже живут порядка 300 животных, которые были перевезены туда в начале апреля. Все они прошли карантин и адаптируются к жизни на новом месте.
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