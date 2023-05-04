Пермские власти озвучили окончание основных работ в новом зоопарке

Лицензирование помещений нового зоопарка запланировано на осень 2023 года

05 мая 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Сейчас на территории зоопарка идет строительство вольеров для животных Фото: Сергей Русанов © URA.RU Проведение основных строительных работ на территории нового зоопарка в Перми планируется завершить к осени. Тогда же начнется введение объектов в эксплуатацию и их лицензирование. «Введение объектов нового зоопарка в эксплуатацию и их лицензирование запланировано на осень 2023 года. К этому времени все основные строительные работы планируется завершить», — приводит «Новый Компаньон» уточненные данные министерства строительства Пермского края. На сегодняшний день в помещениях нового зоопарка уже живут порядка 300 животных, которые были перевезены туда в начале апреля. Все они прошли карантин и адаптируются к жизни на новом месте.

Проведение основных строительных работ на территории нового зоопарка в Перми планируется завершить к осени. Тогда же начнется введение объектов в эксплуатацию и их лицензирование. «Введение объектов нового зоопарка в эксплуатацию и их лицензирование запланировано на осень 2023 года. К этому времени все основные строительные работы планируется завершить», — приводит «Новый Компаньон» уточненные данные министерства строительства Пермского края. На сегодняшний день в помещениях нового зоопарка уже живут порядка 300 животных, которые были перевезены туда в начале апреля. Все они прошли карантин и адаптируются к жизни на новом месте.