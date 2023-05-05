Shot: дроны ВСУ четырежды пытались атаковать в Брянской области

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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, дрон, stock, бла
ВСУ на протяжении часа атаковали село в Брянской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские беспилотники атаковали село Азаровка в Брянской области. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Атака [украинских БПЛА] на село Азаровка в Стародубском районе (Брянская область) началась ночью. <…> Четыре раза сбросили взрывчатку», — пишут авторы канала. Они уточняют, что ни один из боевых снарядов не попал в цель. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенный пункт около часа. Пострадавших нет.

Ранее украинские силы повторно атаковали НПЗ «Ильский» в Краснодарском крае. Для атаки использовались дроны.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

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Украинские беспилотники атаковали село Азаровка в Брянской области. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Атака [украинских БПЛА] на село Азаровка в Стародубском районе (Брянская область) началась ночью. <…> Четыре раза сбросили взрывчатку», — пишут авторы канала. Они уточняют, что ни один из боевых снарядов не попал в цель. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенный пункт около часа. Пострадавших нет. Ранее украинские силы повторно атаковали НПЗ «Ильский» в Краснодарском крае. Для атаки использовались дроны. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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