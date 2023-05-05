Лавров описал будущее Зеленского и его команды

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда делают все, чтобы любая уважающая себя страна не захотела с ними общаться. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя недавнюю атакую Киева на Кремль.
«Мне кажется, уже нечего ждать новых провокаций. Зеленский и его и его команда делают все — и в медийном пространстве, и практических шагах, — чтобы любая уважающая себя страна не захотела с ними общаться. Это действительно так. Мы понимаем, что осознание этого зреет», — сказал лавров по итогам СМИД ШОС в Индии. Он также отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса.
Удар по Кремлю был произведен 3 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что это были украинские БПЛА, и целью атаки было покушение на российского президента Владимира Путина. Авторы газеты Global Times заявили, что Украина пересекла красную черту.
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