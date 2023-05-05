Лавров описал будущее Зеленского и его команды

Лавров: Зеленский делает все, чтобы любая уважающая себя страна не захотела с ним общаться

05 мая 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

Лавров прокомментировал провокации Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина Президент Украины Владимир Зеленский и его команда делают все, чтобы любая уважающая себя страна не захотела с ними общаться. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя недавнюю атакую Киева на Кремль. «Мне кажется, уже нечего ждать новых провокаций. Зеленский и его и его команда делают все — и в медийном пространстве, и практических шагах, — чтобы любая уважающая себя страна не захотела с ними общаться. Это действительно так. Мы понимаем, что осознание этого зреет», — сказал лавров по итогам СМИД ШОС в Индии. Он также отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса. Удар по Кремлю был произведен 3 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что это были украинские БПЛА, и целью атаки было покушение на российского президента Владимира Путина. Авторы газеты Global Times заявили, что Украина пересекла красную черту.

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда делают все, чтобы любая уважающая себя страна не захотела с ними общаться. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя недавнюю атакую Киева на Кремль. «Мне кажется, уже нечего ждать новых провокаций. Зеленский и его и его команда делают все — и в медийном пространстве, и практических шагах, — чтобы любая уважающая себя страна не захотела с ними общаться. Это действительно так. Мы понимаем, что осознание этого зреет», — сказал лавров по итогам СМИД ШОС в Индии. Он также отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса. Удар по Кремлю был произведен 3 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что это были украинские БПЛА, и целью атаки было покушение на российского президента Владимира Путина. Авторы газеты Global Times заявили, что Украина пересекла красную черту.