Лавров описал будущее Зеленского и его команды

Лавров: Зеленский делает все, чтобы любая уважающая себя страна не захотела с ним общаться
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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Лавров прокомментировал провокации Украины Фото:
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Украина попыталась совершить покушение на Путина

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда делают все, чтобы любая уважающая себя страна не захотела с ними общаться. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя недавнюю атакую Киева на Кремль.

«Мне кажется, уже нечего ждать новых провокаций. Зеленский и его и его команда делают все — и в медийном пространстве, и практических шагах, — чтобы любая уважающая себя страна не захотела с ними общаться. Это действительно так. Мы понимаем, что осознание этого зреет», — сказал лавров по итогам СМИД ШОС в Индии. Он также отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса.

Удар по Кремлю был произведен 3 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что это были украинские БПЛА, и целью атаки было покушение на российского президента Владимира Путина. Авторы газеты Global Times заявили, что Украина пересекла красную черту.

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Президент Украины Владимир Зеленский и его команда делают все, чтобы любая уважающая себя страна не захотела с ними общаться. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя недавнюю атакую Киева на Кремль. «Мне кажется, уже нечего ждать новых провокаций. Зеленский и его и его команда делают все — и в медийном пространстве, и практических шагах, — чтобы любая уважающая себя страна не захотела с ними общаться. Это действительно так. Мы понимаем, что осознание этого зреет», — сказал лавров по итогам СМИД ШОС в Индии. Он также отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса. Удар по Кремлю был произведен 3 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что это были украинские БПЛА, и целью атаки было покушение на российского президента Владимира Путина. Авторы газеты Global Times заявили, что Украина пересекла красную черту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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