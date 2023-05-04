Главный конкурент завода зятя курганского сенатора расширил производство. Фото, видео

Курганский завод «Регион45» запустил новый цех

05 мая 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

Вадиму Шумкову презентовали новый цех и технику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский завод дорожной техники «Регион45» открыл новый окрасочно-сушильный комплекс, построенный на средства по программе поддержки малого и среднего предпринимательства. На торжественном мероприятии побывал губернатор Вадим Шумков, передает корреспондент URA.RU. «Завод за последние два года в два раза нарастил и выручку, и выпуск продукции. Малярный цех (а раньше такого производства не было) позволяет выполнять все работы по максимуму, не отдавать на сторону ни деньги, ни виды работ. Правительство традиционно поддержало субсидией — почти 13 млн рублей. Компания создала дополнительно 10 рабочих мест, за прошлый год они дополнительно приняли 35 человек. Сейчас 185 человек коллектив, выручка компании больше 1 млрд рублей. Нам приятно видеть наши автогудронаторы, КДМ (комбинированная дорожная машина) на федеральных трассах в других регионах. Сейчас обсуждаем, чтобы у нас их тоже было побольше», — сказал губернатор. По словам гендиректора завода Сергея Лютикова, в год предприятие производит до 400 дорожных машин и планирует наращивать производство. Новый малярный цех позволит увеличить качество и изменить сроки выпуска продукции. Губернатор осмотрел технику и новый цех. В Курганской области работает еще одно предприятие, выпускающее коммунальную технику -АО «Кургандормаш». Председателем совета директоров завода является Юрий Авдалов — зять сенатора Сергея Муратова. Ранее URA.RU писало, что завод «Регион45» строит новый окрасочно-сушильный комплекс из-за высокого спроса на спецтехнику. Он представляет собой две покрасочные камеры с инновационным оборудованием и цех предпродажной подготовки. Губернатор Вадим Шумков оценил новый цех завода дорожной техники «Регион45» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский завод дорожной техники «Регион45» открыл новый окрасочно-сушильный комплекс, построенный на средства по программе поддержки малого и среднего предпринимательства. На торжественном мероприятии побывал губернатор Вадим Шумков, передает корреспондент URA.RU. «Завод за последние два года в два раза нарастил и выручку, и выпуск продукции. Малярный цех (а раньше такого производства не было) позволяет выполнять все работы по максимуму, не отдавать на сторону ни деньги, ни виды работ. Правительство традиционно поддержало субсидией — почти 13 млн рублей. Компания создала дополнительно 10 рабочих мест, за прошлый год они дополнительно приняли 35 человек. Сейчас 185 человек коллектив, выручка компании больше 1 млрд рублей. Нам приятно видеть наши автогудронаторы, КДМ (комбинированная дорожная машина) на федеральных трассах в других регионах. Сейчас обсуждаем, чтобы у нас их тоже было побольше», — сказал губернатор. По словам гендиректора завода Сергея Лютикова, в год предприятие производит до 400 дорожных машин и планирует наращивать производство. Новый малярный цех позволит увеличить качество и изменить сроки выпуска продукции. Губернатор осмотрел технику и новый цех. В Курганской области работает еще одно предприятие, выпускающее коммунальную технику -АО «Кургандормаш». Председателем совета директоров завода является Юрий Авдалов — зять сенатора Сергея Муратова. Ранее URA.RU писало, что завод «Регион45» строит новый окрасочно-сушильный комплекс из-за высокого спроса на спецтехнику. Он представляет собой две покрасочные камеры с инновационным оборудованием и цех предпродажной подготовки.