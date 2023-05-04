04 мая 2023

Главный конкурент завода зятя курганского сенатора расширил производство. Фото, видео

Курганский завод «Регион45» запустил новый цех
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Регион 45. Курган
Вадиму Шумкову презентовали новый цех и технику Фото:

Курганский завод дорожной техники «Регион45» открыл новый окрасочно-сушильный комплекс, построенный на средства по программе поддержки малого и среднего предпринимательства. На торжественном мероприятии побывал губернатор Вадим Шумков, передает корреспондент URA.RU.

«Завод за последние два года в два раза нарастил и выручку, и выпуск продукции. Малярный цех (а раньше такого производства не было) позволяет выполнять все работы по максимуму, не отдавать на сторону ни деньги, ни виды работ. Правительство традиционно поддержало субсидией — почти 13 млн рублей. Компания создала дополнительно 10 рабочих мест, за прошлый год они дополнительно приняли 35 человек. Сейчас 185 человек коллектив, выручка компании больше 1 млрд рублей. Нам приятно видеть наши автогудронаторы, КДМ (комбинированная дорожная машина) на федеральных трассах в других регионах. Сейчас обсуждаем, чтобы у нас их тоже было побольше», — сказал губернатор.

По словам гендиректора завода Сергея Лютикова, в год предприятие производит до 400 дорожных машин и планирует наращивать производство. Новый малярный цех позволит увеличить качество и изменить сроки выпуска продукции. Губернатор осмотрел технику и новый цех.

В Курганской области работает еще одно предприятие, выпускающее коммунальную технику -АО «Кургандормаш». Председателем совета директоров завода является Юрий Авдалов — зять сенатора Сергея Муратова.

Ранее URA.RU писало, что завод «Регион45» строит новый окрасочно-сушильный комплекс из-за высокого спроса на спецтехнику. Он представляет собой две покрасочные камеры с инновационным оборудованием и цех предпродажной подготовки.

Регион 45. Курган
Губернатор Вадим Шумков оценил новый цех завода дорожной техники «Регион45»
Фото:
Регион 45. Курган
Фото:

Регион 45. Курган
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганский завод дорожной техники «Регион45» открыл новый окрасочно-сушильный комплекс, построенный на средства по программе поддержки малого и среднего предпринимательства. На торжественном мероприятии побывал губернатор Вадим Шумков, передает корреспондент URA.RU. «Завод за последние два года в два раза нарастил и выручку, и выпуск продукции. Малярный цех (а раньше такого производства не было) позволяет выполнять все работы по максимуму, не отдавать на сторону ни деньги, ни виды работ. Правительство традиционно поддержало субсидией — почти 13 млн рублей. Компания создала дополнительно 10 рабочих мест, за прошлый год они дополнительно приняли 35 человек. Сейчас 185 человек коллектив, выручка компании больше 1 млрд рублей. Нам приятно видеть наши автогудронаторы, КДМ (комбинированная дорожная машина) на федеральных трассах в других регионах. Сейчас обсуждаем, чтобы у нас их тоже было побольше», — сказал губернатор. По словам гендиректора завода Сергея Лютикова, в год предприятие производит до 400 дорожных машин и планирует наращивать производство. Новый малярный цех позволит увеличить качество и изменить сроки выпуска продукции. Губернатор осмотрел технику и новый цех. В Курганской области работает еще одно предприятие, выпускающее коммунальную технику -АО «Кургандормаш». Председателем совета директоров завода является Юрий Авдалов — зять сенатора Сергея Муратова. Ранее URA.RU писало, что завод «Регион45» строит новый окрасочно-сушильный комплекс из-за высокого спроса на спецтехнику. Он представляет собой две покрасочные камеры с инновационным оборудованием и цех предпродажной подготовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...