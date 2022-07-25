Из-за спроса на спецтехнику в Кургане строят новое производство

Завод дорожной техники «Регион-45» строит окрасочно-сушильный комплекс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На предприятии «Регион-45» идет строительство нового производства, которое позволит увеличить выпуск коммунальной и дорожной техники. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал технический директор завода Андрей Шумаков.

«На территории завода строим окрасочно-сушильный комплекс. Он будет включать в себя две покрасочные камеры с инновационным оборудованием и цех предпродажной подготовки. Это позволит повысить качество лакокрасочного покрытия и увеличить количество выпускаемой продукции», — сказал Шумаков.

В настоящее время уже установлен каркас будущего производства, завершена заливка полов, а также доставлены вентиляционные камеры. Общая площадь окрасочно-сушильного комплекса составит 360 квадратных метров.

Ранее URA.RU сообщало, что завод дорожной техники «Регион-45» подарил курганскому вузу самый популярный электрокар страны. Компоненты электрокара Nissan Leaf студенты КГУ будут использовать при создании нового молодежного автомобиля в рамках проекта «Родстер «Крым».

На территории завода «Регион-45» построят окрасочно-сушильный комплекс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На завод уже доставлены вентиляционные камеры для малярного цеха Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По словам технического директора предприятия Андрея Шумакова, новое производство позволит увеличить количество дорожной техники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU