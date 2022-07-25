Из-за спроса на спецтехнику в Кургане строят новое производство

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Завод дорожной техники «Регион 45». Курган, малярный цех, регион 45, строительство малярного цеха
Завод дорожной техники «Регион-45» строит окрасочно-сушильный комплекс Фото:

На предприятии «Регион-45» идет строительство нового производства, которое позволит увеличить выпуск коммунальной и дорожной техники. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал технический директор завода Андрей Шумаков.

«На территории завода строим окрасочно-сушильный комплекс. Он будет включать в себя две покрасочные камеры с инновационным оборудованием и цех предпродажной подготовки. Это позволит повысить качество лакокрасочного покрытия и увеличить количество выпускаемой продукции», — сказал Шумаков.

В настоящее время уже установлен каркас будущего производства, завершена заливка полов, а также доставлены вентиляционные камеры. Общая площадь окрасочно-сушильного комплекса составит 360 квадратных метров.

Ранее URA.RU сообщало, что завод дорожной техники «Регион-45» подарил курганскому вузу самый популярный электрокар страны. Компоненты электрокара Nissan Leaf студенты КГУ будут использовать при создании нового молодежного автомобиля в рамках проекта «Родстер «Крым».

Завод дорожной техники «Регион 45». Курган
На территории завода «Регион-45» построят окрасочно-сушильный комплекс
Фото:
Завод дорожной техники «Регион 45». Курган
На завод уже доставлены вентиляционные камеры для малярного цеха
Фото:
Завод дорожной техники «Регион 45». Курган
По словам технического директора предприятия Андрея Шумакова, новое производство позволит увеличить количество дорожной техники
Фото:
Завод дорожной техники «Регион 45». Курган
Общая площадь окрасочно-сушильного комплекса составит 360 квадратных метров
Фото:

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На предприятии «Регион-45» идет строительство нового производства, которое позволит увеличить выпуск коммунальной и дорожной техники. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал технический директор завода Андрей Шумаков. «На территории завода строим окрасочно-сушильный комплекс. Он будет включать в себя две покрасочные камеры с инновационным оборудованием и цех предпродажной подготовки. Это позволит повысить качество лакокрасочного покрытия и увеличить количество выпускаемой продукции», — сказал Шумаков. В настоящее время уже установлен каркас будущего производства, завершена заливка полов, а также доставлены вентиляционные камеры. Общая площадь окрасочно-сушильного комплекса составит 360 квадратных метров. Ранее URA.RU сообщало, что завод дорожной техники «Регион-45» подарил курганскому вузу самый популярный электрокар страны. Компоненты электрокара Nissan Leaf студенты КГУ будут использовать при создании нового молодежного автомобиля в рамках проекта «Родстер «Крым».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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