Из-за спроса на спецтехнику в Кургане строят новое производство

На предприятии «Регион-45» идет строительство нового производства, которое позволит увеличить выпуск коммунальной и дорожной техники. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал технический директор завода Андрей Шумаков.
«На территории завода строим окрасочно-сушильный комплекс. Он будет включать в себя две покрасочные камеры с инновационным оборудованием и цех предпродажной подготовки. Это позволит повысить качество лакокрасочного покрытия и увеличить количество выпускаемой продукции», — сказал Шумаков.
В настоящее время уже установлен каркас будущего производства, завершена заливка полов, а также доставлены вентиляционные камеры. Общая площадь окрасочно-сушильного комплекса составит 360 квадратных метров.
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»
На предприятии «Регион-45» идет строительство нового производства, которое позволит увеличить выпуск коммунальной и дорожной техники. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал технический директор завода Андрей Шумаков. «На территории завода строим окрасочно-сушильный комплекс. Он будет включать в себя две покрасочные камеры с инновационным оборудованием и цех предпродажной подготовки. Это позволит повысить качество лакокрасочного покрытия и увеличить количество выпускаемой продукции», — сказал Шумаков. В настоящее время уже установлен каркас будущего производства, завершена заливка полов, а также доставлены вентиляционные камеры. Общая площадь окрасочно-сушильного комплекса составит 360 квадратных метров. Ранее URA.RU сообщало, что завод дорожной техники «Регион-45» подарил курганскому вузу самый популярный электрокар страны. Компоненты электрокара Nissan Leaf студенты КГУ будут использовать при создании нового молодежного автомобиля в рамках проекта «Родстер «Крым».