В Кремле увидели заявление Пригожина об уходе ЧВК «Вагнер» из Бахмута

Песков не стал комментировать выход ЧВК «Вагнер» из Бахмута
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Кремле видели заявление главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о выводе войск из Бахмута (Артемовска), однако не могут прокомментировать его. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Разумеется, мы видели его [заявление] в СМИ. Но не могу это комментировать. Это касается хода СВО», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» 10 мая покинет Бахмут. Такое решение глава ЧВК объяснил нехваткой боеприпасов.
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