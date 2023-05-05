В Кремле увидели заявление Пригожина об уходе ЧВК «Вагнер» из Бахмута

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков не стал комментировать выход ЧВК «Вагнер» из Бахмута Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кремле видели заявление главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о выводе войск из Бахмута (Артемовска), однако не могут прокомментировать его. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, мы видели его [заявление] в СМИ. Но не могу это комментировать. Это касается хода СВО», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» 10 мая покинет Бахмут. Такое решение глава ЧВК объяснил нехваткой боеприпасов.

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В Кремле видели заявление главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о выводе войск из Бахмута (Артемовска), однако не могут прокомментировать его. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Разумеется, мы видели его [заявление] в СМИ. Но не могу это комментировать. Это касается хода СВО», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» 10 мая покинет Бахмут. Такое решение глава ЧВК объяснил нехваткой боеприпасов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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