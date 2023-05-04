Тюменский губернатор провел параллель между ВОВ и СВО, поздравляя земляков с 9 Мая

05 мая 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

В выступлении Моор отметил мужество и отвагу бойцов, участвующих в СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Тюменской области Александр Моор провел параллель между Великой Отечественной войной и спецоперацией РФ на Украине, поздравляя земляков с 9 Мая. Об этом он заявил 5 мая во время праздничного концерта в ДК «Нефтяник». «Сегодня жители региона достойно продолжают славные традиции тружеников тыла, благодаря которым областная столица удостоена почетного звания „Город трудовой доблести“. Также искренне мы поддерживаем бойцов, участвующих в СВО. Жители области отправляют гуманитарную помощь, изготавливают маскировочные сетки, печки, вносят денежные средства в фонд», — сообщил Моор. В выступлении он также отметил мужество и отвагу бойцов, участвующих в спецоперации РФ на Украине. «Преклоняемся перед мужеством, стойкостью, отвагой всех бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Сегодня они вершат историю, пишут новые страницы героической летописи родины», — отметил глава региона. Губернатор добавил, что миллионы людей считают День Победы самым важным и главным праздником. «Все мы разделяем чувство радости и гордости за победу, за нашу великую страну и ее героическую историю. И вместе с тем это осознание той дорогой цены, которой далась долгожданная победа», — сообщил Моор.

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел параллель между Великой Отечественной войной и спецоперацией РФ на Украине, поздравляя земляков с 9 Мая. Об этом он заявил 5 мая во время праздничного концерта в ДК «Нефтяник». «Сегодня жители региона достойно продолжают славные традиции тружеников тыла, благодаря которым областная столица удостоена почетного звания „Город трудовой доблести“. Также искренне мы поддерживаем бойцов, участвующих в СВО. Жители области отправляют гуманитарную помощь, изготавливают маскировочные сетки, печки, вносят денежные средства в фонд», — сообщил Моор. В выступлении он также отметил мужество и отвагу бойцов, участвующих в спецоперации РФ на Украине. «Преклоняемся перед мужеством, стойкостью, отвагой всех бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Сегодня они вершат историю, пишут новые страницы героической летописи родины», — отметил глава региона. Губернатор добавил, что миллионы людей считают День Победы самым важным и главным праздником. «Все мы разделяем чувство радости и гордости за победу, за нашу великую страну и ее героическую историю. И вместе с тем это осознание той дорогой цены, которой далась долгожданная победа», — сообщил Моор.