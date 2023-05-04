04 мая 2023

Тюменский губернатор провел параллель между ВОВ и СВО, поздравляя земляков с 9 Мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование 9 мая в ДК Нефтяник. Тюмень
В выступлении Моор отметил мужество и отвагу бойцов, участвующих в СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел параллель между Великой Отечественной войной и спецоперацией РФ на Украине, поздравляя земляков с 9 Мая. Об этом он заявил 5 мая во время праздничного концерта в ДК «Нефтяник».

«Сегодня жители региона достойно продолжают славные традиции тружеников тыла, благодаря которым областная столица удостоена почетного звания „Город трудовой доблести“. Также искренне мы поддерживаем бойцов, участвующих в СВО. Жители области отправляют гуманитарную помощь, изготавливают маскировочные сетки, печки, вносят денежные средства в фонд», — сообщил Моор.

В выступлении он также отметил мужество и отвагу бойцов, участвующих в спецоперации РФ на Украине. «Преклоняемся перед мужеством, стойкостью, отвагой всех бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Сегодня они вершат историю, пишут новые страницы героической летописи родины», — отметил глава региона.

Губернатор добавил, что миллионы людей считают День Победы самым важным и главным праздником. «Все мы разделяем чувство радости и гордости за победу, за нашу великую страну и ее героическую историю. И вместе с тем это осознание той дорогой цены, которой далась долгожданная победа», — сообщил Моор.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор провел параллель между Великой Отечественной войной и спецоперацией РФ на Украине, поздравляя земляков с 9 Мая. Об этом он заявил 5 мая во время праздничного концерта в ДК «Нефтяник». «Сегодня жители региона достойно продолжают славные традиции тружеников тыла, благодаря которым областная столица удостоена почетного звания „Город трудовой доблести“. Также искренне мы поддерживаем бойцов, участвующих в СВО. Жители области отправляют гуманитарную помощь, изготавливают маскировочные сетки, печки, вносят денежные средства в фонд», — сообщил Моор. В выступлении он также отметил мужество и отвагу бойцов, участвующих в спецоперации РФ на Украине. «Преклоняемся перед мужеством, стойкостью, отвагой всех бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Сегодня они вершат историю, пишут новые страницы героической летописи родины», — отметил глава региона. Губернатор добавил, что миллионы людей считают День Победы самым важным и главным праздником. «Все мы разделяем чувство радости и гордости за победу, за нашу великую страну и ее героическую историю. И вместе с тем это осознание той дорогой цены, которой далась долгожданная победа», — сообщил Моор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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