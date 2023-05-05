Курганского депутата будут судить за мошенничество

05 мая 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

В Кургане будут судить депутата гордумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганский городской суд поступило уголовное дело о мошенничестве в отношении депутата курганской гордумы Артура Пущина. Информация появилась на сайте ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — первая инстанция. Пущин Артур Александрович. Перечень статей — ст. 159 ч.2; ст. 159 ч.2; ст. 159 ч.2 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину», — сообщается в судебной картотеке. Дело поступило в городской суд Кургана в конце апреля, вести процесс будет судья Андрей Петров. По версии источников URA.RU из правоохранительных органов, Пущин брал деньги в долг у граждан, когда банкротилась его фирма. При этом он не извещал заемщиков о своей ситуации. Редакция обратилась за комментарием к депутату. В беседе Пущин пояснил, что претензии следователей связаны с расходованием и займом им средств во время банкротства его компании. Депутат сообщил, что после окончательного завершения процедуры банкротства все долги будут выплачены. Ранее URA.RU сообщало, что горожане пожаловались на депутата. По версии представителя заемщиков, депутат занял более полумиллиона рублей и не отдавал долги.

В Курганский городской суд поступило уголовное дело о мошенничестве в отношении депутата курганской гордумы Артура Пущина. Информация появилась на сайте ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — первая инстанция. Пущин Артур Александрович. Перечень статей — ст. 159 ч.2; ст. 159 ч.2; ст. 159 ч.2 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину», — сообщается в судебной картотеке. Дело поступило в городской суд Кургана в конце апреля, вести процесс будет судья Андрей Петров. По версии источников URA.RU из правоохранительных органов, Пущин брал деньги в долг у граждан, когда банкротилась его фирма. При этом он не извещал заемщиков о своей ситуации. Редакция обратилась за комментарием к депутату. В беседе Пущин пояснил, что претензии следователей связаны с расходованием и займом им средств во время банкротства его компании. Депутат сообщил, что после окончательного завершения процедуры банкротства все долги будут выплачены. Ранее URA.RU сообщало, что горожане пожаловались на депутата. По версии представителя заемщиков, депутат занял более полумиллиона рублей и не отдавал долги.