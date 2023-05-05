Путин пригласил главу Таджикистана на Парад Победы в Москве

05 мая 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Глава Таджикистана приглашен на Парад Победы в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин пригласил лидера Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на парад 9 Мая в Москве. Глава РФ огласил приглашение во время телефонного разговора. «Уважаемый Владимир Путин пригласил Лидера нации (Эмомали Рахмона — прим. URA.RU) посетить Москву для участия на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы», — передает агентство Таджикистана «Ховар». Во время телефонного разговора лидеры двух государств обменялись подавлениями по случаю годовщины Дня Победы. В России не был отменен Парад Победы после атаки двух беспилотников по Кремлю ночью 4 мая. В мероприятии будут участвовать солдаты из зоны спецоперации. Россия не рассылала приглашения лидерам государств посетить парад. Это связано с тем, что в этом году годовщина победы в Великой Отечественной войне не является круглой датой. Праздник планирует посетить только президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Президент России Владимир Путин пригласил лидера Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на парад 9 Мая в Москве. Глава РФ огласил приглашение во время телефонного разговора. «Уважаемый Владимир Путин пригласил Лидера нации (Эмомали Рахмона — прим. URA.RU) посетить Москву для участия на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы», — передает агентство Таджикистана «Ховар». Во время телефонного разговора лидеры двух государств обменялись подавлениями по случаю годовщины Дня Победы. В России не был отменен Парад Победы после атаки двух беспилотников по Кремлю ночью 4 мая. В мероприятии будут участвовать солдаты из зоны спецоперации. Россия не рассылала приглашения лидерам государств посетить парад. Это связано с тем, что в этом году годовщина победы в Великой Отечественной войне не является круглой датой. Праздник планирует посетить только президент Кыргызстана Садыр Жапаров.