Путин пригласил главу Таджикистана на Парад Победы в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генеральная репетиция Парада Победы-2022. Москва, военная техника, армия, военные, вооружение, парад победы, 9 мая, красная площадь, танк, солдат
Глава Таджикистана приглашен на Парад Победы в Москве Фото:

Президент России Владимир Путин пригласил лидера Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на парад 9 Мая в Москве. Глава РФ огласил приглашение во время телефонного разговора.

«Уважаемый Владимир Путин пригласил Лидера нации (Эмомали Рахмона — прим. URA.RU) посетить Москву для участия на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы», — передает агентство Таджикистана «Ховар». Во время телефонного разговора лидеры двух государств обменялись подавлениями по случаю годовщины Дня Победы.

В России не был отменен Парад Победы после атаки двух беспилотников по Кремлю ночью 4 мая. В мероприятии будут участвовать солдаты из зоны спецоперации. Россия не рассылала приглашения лидерам государств посетить парад. Это связано с тем, что в этом году годовщина победы в Великой Отечественной войне не является круглой датой. Праздник планирует посетить только президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин пригласил лидера Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на парад 9 Мая в Москве. Глава РФ огласил приглашение во время телефонного разговора. «Уважаемый Владимир Путин пригласил Лидера нации (Эмомали Рахмона — прим. URA.RU) посетить Москву для участия на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы», — передает агентство Таджикистана «Ховар». Во время телефонного разговора лидеры двух государств обменялись подавлениями по случаю годовщины Дня Победы. В России не был отменен Парад Победы после атаки двух беспилотников по Кремлю ночью 4 мая. В мероприятии будут участвовать солдаты из зоны спецоперации. Россия не рассылала приглашения лидерам государств посетить парад. Это связано с тем, что в этом году годовщина победы в Великой Отечественной войне не является круглой датой. Праздник планирует посетить только президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...