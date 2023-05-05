Путин пригласил главу Таджикистана на Парад Победы в Москве

Президент России Владимир Путин пригласил лидера Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на парад 9 Мая в Москве. Глава РФ огласил приглашение во время телефонного разговора.
«Уважаемый Владимир Путин пригласил Лидера нации (Эмомали Рахмона — прим. URA.RU) посетить Москву для участия на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы», — передает агентство Таджикистана «Ховар». Во время телефонного разговора лидеры двух государств обменялись подавлениями по случаю годовщины Дня Победы.
В России не был отменен Парад Победы после атаки двух беспилотников по Кремлю ночью 4 мая. В мероприятии будут участвовать солдаты из зоны спецоперации. Россия не рассылала приглашения лидерам государств посетить парад. Это связано с тем, что в этом году годовщина победы в Великой Отечественной войне не является круглой датой. Праздник планирует посетить только президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
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