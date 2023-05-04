Пермяков приглашают сняться в большом кино

В Перми стартуют съемки полнометражного художественного фильма «Культурная комедия». Жителей города приглашают принять участие в одной из массовых сцен, которую будут снимать у Мемориала добровольческому танковому корпусу.
«Приглашаем на площадь к Мемориалу добровольческому танковому корпусу на съемку массовой сцены фильма „Культурная комедия“. Приходи не только посмотреть, как снимается кино, но и стать его героем! Руководить процессом будет режиссер фильма Владимир Котт», — сообщает Пермская кинокомиссия в Telegram.
Съемки начнутся в 9 утра 25 мая. Фильм «Культурная комедия» повествует об алчном чиновнике, который решает сколотить состояние на сфере культуры. Съемки ленты пройдут в Перми в течение мая.
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