Пермяков приглашают сняться в большом кино

Создатели «Культурной комедии» ищут в Перми героев массовой сцены своего фильма

05 мая 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Пермяки могут стать героями фильма и увидеть, как снимают кино Фото: Размик Закарян © URA.RU В Перми стартуют съемки полнометражного художественного фильма «Культурная комедия». Жителей города приглашают принять участие в одной из массовых сцен, которую будут снимать у Мемориала добровольческому танковому корпусу. «Приглашаем на площадь к Мемориалу добровольческому танковому корпусу на съемку массовой сцены фильма „Культурная комедия“. Приходи не только посмотреть, как снимается кино, но и стать его героем! Руководить процессом будет режиссер фильма Владимир Котт», — сообщает Пермская кинокомиссия в Telegram. Съемки начнутся в 9 утра 25 мая. Фильм «Культурная комедия» повествует об алчном чиновнике, который решает сколотить состояние на сфере культуры. Съемки ленты пройдут в Перми в течение мая.

В Перми стартуют съемки полнометражного художественного фильма «Культурная комедия». Жителей города приглашают принять участие в одной из массовых сцен, которую будут снимать у Мемориала добровольческому танковому корпусу. «Приглашаем на площадь к Мемориалу добровольческому танковому корпусу на съемку массовой сцены фильма „Культурная комедия“. Приходи не только посмотреть, как снимается кино, но и стать его героем! Руководить процессом будет режиссер фильма Владимир Котт», — сообщает Пермская кинокомиссия в Telegram. Съемки начнутся в 9 утра 25 мая. Фильм «Культурная комедия» повествует об алчном чиновнике, который решает сколотить состояние на сфере культуры. Съемки ленты пройдут в Перми в течение мая.