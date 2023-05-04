04 мая 2023

МЧС ХМАО досрочно завершила конкурс красоты среди сотрудниц из-за негативных комментариев

© Служба новостей «URA.RU»
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Конкурс «Мисс Весна МЧС — 2023» закрыли до подведения итогов Фото:

МЧС ХМАО досрочно завершила конкурс «Мисс Весна МЧС — 2023» среди сотрудниц, который проводился в группе службы в социальной сети «ВКонтакте». В пресс-службе МЧС агентству сообщили, что причиной отмены стали негативные комментарии.

«В апреле в группе „ВКонтакте“ решили провести конкурс „Мисс Весна МЧС Югры — 2023“, победительницу планировали выбрать по наибольшему числу голосов. Но из-за негативных комментариев конкурс пришлось закрыть до подведения итогов», — пояснили в МЧС.

Конкурс не предполагал поощрения участников и победителей. Закрывая его, организаторы извинились за потраченное время и отметили, что каждая из участниц достойна победы.

Ранее URA.RU писало, что чиновники ХМАО примерили на себя роль спасателей. В МЧС сообщили, представители правительства Югры, мэр Максим Ряшин, а также председатели судов надели форму пожарных и прошли испытание в теплодымокамере.

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МЧС ХМАО досрочно завершила конкурс «Мисс Весна МЧС — 2023» среди сотрудниц, который проводился в группе службы в социальной сети «ВКонтакте». В пресс-службе МЧС агентству сообщили, что причиной отмены стали негативные комментарии. «В апреле в группе „ВКонтакте“ решили провести конкурс „Мисс Весна МЧС Югры — 2023“, победительницу планировали выбрать по наибольшему числу голосов. Но из-за негативных комментариев конкурс пришлось закрыть до подведения итогов», — пояснили в МЧС. Конкурс не предполагал поощрения участников и победителей. Закрывая его, организаторы извинились за потраченное время и отметили, что каждая из участниц достойна победы. Ранее URA.RU писало, что чиновники ХМАО примерили на себя роль спасателей. В МЧС сообщили, представители правительства Югры, мэр Максим Ряшин, а также председатели судов надели форму пожарных и прошли испытание в теплодымокамере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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