МЧС ХМАО досрочно завершила конкурс красоты среди сотрудниц из-за негативных комментариев

05 мая 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

Конкурс «Мисс Весна МЧС — 2023» закрыли до подведения итогов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU МЧС ХМАО досрочно завершила конкурс «Мисс Весна МЧС — 2023» среди сотрудниц, который проводился в группе службы в социальной сети «ВКонтакте». В пресс-службе МЧС агентству сообщили, что причиной отмены стали негативные комментарии. «В апреле в группе „ВКонтакте“ решили провести конкурс „Мисс Весна МЧС Югры — 2023“, победительницу планировали выбрать по наибольшему числу голосов. Но из-за негативных комментариев конкурс пришлось закрыть до подведения итогов», — пояснили в МЧС. Конкурс не предполагал поощрения участников и победителей. Закрывая его, организаторы извинились за потраченное время и отметили, что каждая из участниц достойна победы. Ранее URA.RU писало, что чиновники ХМАО примерили на себя роль спасателей. В МЧС сообщили, представители правительства Югры, мэр Максим Ряшин, а также председатели судов надели форму пожарных и прошли испытание в теплодымокамере.

МЧС ХМАО досрочно завершила конкурс «Мисс Весна МЧС — 2023» среди сотрудниц, который проводился в группе службы в социальной сети «ВКонтакте». В пресс-службе МЧС агентству сообщили, что причиной отмены стали негативные комментарии. «В апреле в группе „ВКонтакте“ решили провести конкурс „Мисс Весна МЧС Югры — 2023“, победительницу планировали выбрать по наибольшему числу голосов. Но из-за негативных комментариев конкурс пришлось закрыть до подведения итогов», — пояснили в МЧС. Конкурс не предполагал поощрения участников и победителей. Закрывая его, организаторы извинились за потраченное время и отметили, что каждая из участниц достойна победы. Ранее URA.RU писало, что чиновники ХМАО примерили на себя роль спасателей. В МЧС сообщили, представители правительства Югры, мэр Максим Ряшин, а также председатели судов надели форму пожарных и прошли испытание в теплодымокамере.