Чиновники из ХМАО примерили на себя роль пожарных. Фото

30 апреля 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Чиновники побывали на экскурсии в пожарной части Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийске (ХМАО) представители правительства Югры, мэр Максим Ряшин, а также председатели судов приняли участие в экскурсии в 132-й пожарно-спасательной части. Как сообщили в ГУ МЧС по ХМАО, участники примерили на себя роль пожарных. «Через огонь, воду и медные трубы пришлось пройти членам югорского Правительства, главе города Ханты-Мансийска и председателям Окружного и Арбитражного судов ХМАО-Югры», — сообщается на сайте ведомства. Глава югорского управления МЧС Петр Кугуй отметил, что после экскурсии участникам предложили почувствовать себя пожарными. «Необходимо было в максимально короткое время облачиться в боевую одежду пожарных и пройти испытание в теплодымокамере», — поделился он. Участники экскурсии должны были пройти лабиринт, найти и спасти пострадавшего. Условия были максимально приближены к реальным, камеру наполнили дымом. «Наши гости с этой задачей успешно справились», — поделился Кугуй. Ранее URA.RU рассказывало, что высокопоставленные сургутские чиновники должны в течение нескольких дней ездить на работу и обратно на общественном транспорте. Такое распоряжение дал глава города. Участники экскурсии примерили на себя роль пожарных ГУ МЧС России по ХМАО Была смоделирована ситуация, приближенная к реальным экстремальным условиям ГУ МЧС России по ХМАО

В Ханты-Мансийске (ХМАО) представители правительства Югры, мэр Максим Ряшин, а также председатели судов приняли участие в экскурсии в 132-й пожарно-спасательной части. Как сообщили в ГУ МЧС по ХМАО, участники примерили на себя роль пожарных. «Через огонь, воду и медные трубы пришлось пройти членам югорского Правительства, главе города Ханты-Мансийска и председателям Окружного и Арбитражного судов ХМАО-Югры», — сообщается на сайте ведомства. Глава югорского управления МЧС Петр Кугуй отметил, что после экскурсии участникам предложили почувствовать себя пожарными. «Необходимо было в максимально короткое время облачиться в боевую одежду пожарных и пройти испытание в теплодымокамере», — поделился он. Участники экскурсии должны были пройти лабиринт, найти и спасти пострадавшего. Условия были максимально приближены к реальным, камеру наполнили дымом. «Наши гости с этой задачей успешно справились», — поделился Кугуй. Ранее URA.RU рассказывало, что высокопоставленные сургутские чиновники должны в течение нескольких дней ездить на работу и обратно на общественном транспорте. Такое распоряжение дал глава города.