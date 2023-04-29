29 апреля 2023
28 апреля 2023

Чиновники из ХМАО примерили на себя роль пожарных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, филармония, чс, пожарные
Чиновники побывали на экскурсии в пожарной части Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) представители правительства Югры, мэр Максим Ряшин, а также председатели судов приняли участие в экскурсии в 132-й пожарно-спасательной части. Как сообщили в ГУ МЧС по ХМАО, участники примерили на себя роль пожарных.

«Через огонь, воду и медные трубы пришлось пройти членам югорского Правительства, главе города Ханты-Мансийска и председателям Окружного и Арбитражного судов ХМАО-Югры», — сообщается на сайте ведомства. Глава югорского управления МЧС Петр Кугуй отметил, что после экскурсии участникам предложили почувствовать себя пожарными. «Необходимо было в максимально короткое время облачиться в боевую одежду пожарных и пройти испытание в теплодымокамере», — поделился он.

Участники экскурсии должны были пройти лабиринт, найти и спасти пострадавшего. Условия были максимально приближены к реальным, камеру наполнили дымом. «Наши гости с этой задачей успешно справились», — поделился Кугуй.

Ранее URA.RU рассказывало, что высокопоставленные сургутские чиновники должны в течение нескольких дней ездить на работу и обратно на общественном транспорте. Такое распоряжение дал глава города.

Участники экскурсии примерили на себя роль пожарных
Участники экскурсии примерили на себя роль пожарных
Была смоделирована ситуация, приближенная к реальным экстремальным условиям
Была смоделирована ситуация, приближенная к реальным экстремальным условиям

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В Ханты-Мансийске (ХМАО) представители правительства Югры, мэр Максим Ряшин, а также председатели судов приняли участие в экскурсии в 132-й пожарно-спасательной части. Как сообщили в ГУ МЧС по ХМАО, участники примерили на себя роль пожарных. «Через огонь, воду и медные трубы пришлось пройти членам югорского Правительства, главе города Ханты-Мансийска и председателям Окружного и Арбитражного судов ХМАО-Югры», — сообщается на сайте ведомства. Глава югорского управления МЧС Петр Кугуй отметил, что после экскурсии участникам предложили почувствовать себя пожарными. «Необходимо было в максимально короткое время облачиться в боевую одежду пожарных и пройти испытание в теплодымокамере», — поделился он. Участники экскурсии должны были пройти лабиринт, найти и спасти пострадавшего. Условия были максимально приближены к реальным, камеру наполнили дымом. «Наши гости с этой задачей успешно справились», — поделился Кугуй. Ранее URA.RU рассказывало, что высокопоставленные сургутские чиновники должны в течение нескольких дней ездить на работу и обратно на общественном транспорте. Такое распоряжение дал глава города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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