В Пермский край поступила крупная партия вакцины от опасной болезни

После распределения по больницам пермяки смотгут поставить прививки
В Пермский край доставлена партия вакцины от кори. Об этом URA.RU сообщили пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.
«10 тысяч доз вакцины от кори поступили сегодня в Пермский край. На данный момент идет распределение прививок по медучреждениям», — рассказали в министерстве.
Ранее URA.RU сообщало, что эпидемиологи бьют тревогу из-за вспышек кори, которые фиксируются в мире. По мнению ученых, они могут достичь и Пермского края.
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