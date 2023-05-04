В Пермский край поступила крупная партия вакцины от опасной болезни

В Пермский край поступила крупная партия вакцины от кори

05 мая 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

После распределения по больницам пермяки смотгут поставить прививки Фото: Илья Московец © URA.RU В Пермский край доставлена партия вакцины от кори. Об этом URA.RU сообщили пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «10 тысяч доз вакцины от кори поступили сегодня в Пермский край. На данный момент идет распределение прививок по медучреждениям», — рассказали в министерстве. Ранее URA.RU сообщало, что эпидемиологи бьют тревогу из-за вспышек кори, которые фиксируются в мире. По мнению ученых, они могут достичь и Пермского края.

В Пермский край доставлена партия вакцины от кори. Об этом URA.RU сообщили пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «10 тысяч доз вакцины от кори поступили сегодня в Пермский край. На данный момент идет распределение прививок по медучреждениям», — рассказали в министерстве. Ранее URA.RU сообщало, что эпидемиологи бьют тревогу из-за вспышек кори, которые фиксируются в мире. По мнению ученых, они могут достичь и Пермского края.