04 мая 2023

В Пермский край поступила крупная партия вакцины от опасной болезни

В Пермский край поступила крупная партия вакцины от кори
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, ампула, прививка, лечение, шприц, здоровье, медицина, вакцина
После распределения по больницам пермяки смотгут поставить прививки Фото:

В Пермский край доставлена партия вакцины от кори. Об этом URA.RU сообщили пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«10 тысяч доз вакцины от кори поступили сегодня в Пермский край. На данный момент идет распределение прививок по медучреждениям», — рассказали в министерстве.

Ранее URA.RU сообщало, что эпидемиологи бьют тревогу из-за вспышек кори, которые фиксируются в мире. По мнению ученых, они могут достичь и Пермского края.

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В Пермский край доставлена партия вакцины от кори. Об этом URA.RU сообщили пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «10 тысяч доз вакцины от кори поступили сегодня в Пермский край. На данный момент идет распределение прививок по медучреждениям», — рассказали в министерстве. Ранее URA.RU сообщало, что эпидемиологи бьют тревогу из-за вспышек кори, которые фиксируются в мире. По мнению ученых, они могут достичь и Пермского края.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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