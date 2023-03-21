Эпидемиологи опасаются распространения кори в Пермском крае

Специалисты призывают привиться от кори Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Вспышки кори, которые фиксируются во всем мире, происходят в разных регионах, могут достичь и Пермского края, заявили на региональной научно-практической конференции, которая состоялась на базе Пермского медицинского университета (ПГМУ). По словам замначальника отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Натальи Вольдшмидт, для Прикамья угрозу представляет, в том числе, высокая заболеваемость в Таджикистане.

«В 2022 году мы видим резкий рост заболеваемости, который связан со снижением охвата профилактическими прививками из-за пандемии COVID-19. Мы видим, что случаи заболевания фиксируются в приграничных с РФ территориях, особенно настораживает нас ситуация с заболеваемостью корью в Таджикистане», — отметила Вольдшмидт.

В Таджикистане в 2022 году зафиксировано около 500 вспышек заболевания корью. Именно из этой страны в Россию и Пермский край приезжает значительное количество трудовых мигрантов. Как выяснили в Роспотребнадзоре, по данным на январь 2023 года из 8560 опрошенных мигрантов только 82 оказались привиты.

Вольдшмидт также обращает внимание, что в Пермском крае отсутствует автоматизированная система учета прививок. А сами жители зачастую не просто ленятся, но и напрямую отказываются вакцинироваться. По данным Роспотребнадзора, в Прикамье подтвержденных случаев заболевания корью не было, однако, как рассказывало URA.RU, в соседнем Екатеринбурге в феврале заболели три ребенка.

Во Всемирной организации здравоохранения корь называют крайне заразной тяжелой болезнью. До широкого распространения вакцинации крупные эпидемии кори происходили каждые два-три года. Ежегодно погибали от болезни 2,6 млн человек.