На трассе «Иртыш» внедорожник разбился в столкновении с двумя фурами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Под Курганом на трассе «Иртыш» (поворот на Тюмень) произошла авария с участием грузовых автомобилей, в которой погиб человек. Об URA.RU сообщили в ГИБДД по городу Кургану. Видео места происшествия опубликовано в курганских пабликах соцсети «ВКонтакте».

«Страшное ДТП перед Тюменским кольцом», — говорится в после под видео аварии, опубликованном в группе «Типичный Курган» во «ВКонтакте». Судя по видео, в ДТП попали два грузовых автомобиля и легковая машина. Опознать марку легкового автомобиля по кадрам невозможно из-за сильных повреждений корпуса.

В ГИБДД по городу Кургану URA.RU сообщили, что по предварительным данным авария произошла около 15 часов на 257 км. автодороги «Иртыш». На автомобиль «Toyota RAV4», который двигался от шадринского кольца в сторону Кургана, допустил наезд попутно двигавшийся грузовой автомобиль «Тонар Shacman». От удара внедорожник вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовым автомобилем «HINO». В результате ДТП женщина-пассажир легкового автомобиля скончалась на месте, водитель (1984 г. р.) и второй пассажир госпитализированы. Обстоятельства аварии уточняются.

Под Курганом в ДТП разбился автомобиль Toyota RAV4 после столкновения с двумя грузовиками фото: ГИБДД по городу Кургану

По предварительным данным, в Toyota RAV4 погибла пассажирка, ехавшая на заднем сиденье. Водитель и второй пассажир госпитализированы. фото: ГИБДД по городу Кургану