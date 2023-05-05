Резников попросил у Германии военные корабли для нужд ВСУ

05 мая 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

Украина попросила создать морскую коалицию для нужд украинской армии Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия должна присоединиться к поставкам Украине военных кораблей для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба украинского министерства обороны Алексея Резникова. «У нас уже [есть] „танковая коалиция“, Рамштайн — это тоже коалиция. <…> Уже некоторые наши европейские партнеры в составе этой [морской] коалиции. И я бы очень хотел, чтобы Германия тоже стала ее частью», — передает пресс-служба Резникова, заявление опубликовано на официальном сайте подразделения. По его словам, морская коалиция укрепит украинский фронт. В марте Резников озвучил желание создать коалицию союзников для обеспечения потребностей флота Украины. Резников призвал Великобританию, Нидерланды и Бельгию присоединиться к альянсу. После начала спецоперации страны НАТО стали поставлять Украине оружие. В апреле замминистра иностранных дел Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина должна получать больше боеприпасов от союзников в 10 раз. По его словам, объемы нынешней военной помощи не покрывают потребности Киева. Поставки Запада боеприпасов и оружия на Украину превратили страну в экономический проект, отметил генерал-лейтенант запаса Константин Пуликовский. По его словам, страны НАТО отправляют свое оружие Киеву для сбыта. Также такие поставки запускают работу оборонно-промышленного комплекса в странах Запада. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Германия должна присоединиться к поставкам Украине военных кораблей для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба украинского министерства обороны Алексея Резникова. «У нас уже [есть] „танковая коалиция“, Рамштайн — это тоже коалиция. <…> Уже некоторые наши европейские партнеры в составе этой [морской] коалиции. И я бы очень хотел, чтобы Германия тоже стала ее частью», — передает пресс-служба Резникова, заявление опубликовано на официальном сайте подразделения. По его словам, морская коалиция укрепит украинский фронт. В марте Резников озвучил желание создать коалицию союзников для обеспечения потребностей флота Украины. Резников призвал Великобританию, Нидерланды и Бельгию присоединиться к альянсу. После начала спецоперации страны НАТО стали поставлять Украине оружие. В апреле замминистра иностранных дел Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина должна получать больше боеприпасов от союзников в 10 раз. По его словам, объемы нынешней военной помощи не покрывают потребности Киева. Поставки Запада боеприпасов и оружия на Украину превратили страну в экономический проект, отметил генерал-лейтенант запаса Константин Пуликовский. По его словам, страны НАТО отправляют свое оружие Киеву для сбыта. Также такие поставки запускают работу оборонно-промышленного комплекса в странах Запада.