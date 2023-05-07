Военный аналитик объяснил, когда нужно применять тактическое ядерное оружие

Военный аналитик Михайлов: ядерное оружие нужно применять только при бесполезности других вооружений

07 мая 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Ядерное оружие должно оставаться инструментом сдерживания сторон, уверен Михайлов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Применение ядерных тактических боеприпасов возможно только в том случае, если обычные военно-технические средства потеряли эффективность в боевых действиях. Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Применение любого типа ядерных боеприпасов — это крайне опасная эскалация напряженности, которая может привести к непоправимым последствиям. Применять ядерные вооружения, на мой взгляд, следует только тогда, когда другие военно-технические средства на 100% неэффективны. Когда точно другими методами не получается воевать. Тогда всегда в запасе остается тактическое и стратегическое ядерное оружие», — сказал Александр Михайлов. По словам эксперта, ядерное оружие должно оставаться сдерживающим фактором. «Само его наличие в арсеналах будет сдерживать наших противников, то есть коллективный Запад от каких-то серьезных наступательных военных действий. Тем более которые касаются непосредственно нашей территории. Что касается украинского конфликта, то позиция Запада нам известна по поводу наших действий, поэтому они в любом случае могут всячески провоцировать нашу сторону на применение такого рода боеприпасов», — уточнил он. Кроме того, добавил Михайлов, применение ядерного оружия придется объяснять даже союзникам. «Надо понимать, что очень сложно в последствии будет объяснить и нашим союзникам, в том числе и дружественным государствам, почему мы применили тактическое ядерное оружие. Поэтому я склоняюсь, что это оружие можно применять только тогда, когда другие виды, имеющиеся в распоряжении и их боеприпасы неэффективны. Пока, что касается украинского конфликта, нельзя это сказать», — заключил военный аналитик. Ранее экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал нанести удар по Вооруженным силам Украины для остановки ее контрнаступления. Он назвал это наилучшим методом для остановки предстоящей операции противника. По его словам, тактическое ядерное оружие разрабатывалось для того, чтобы иметь возможность ударить по скопившимся силам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Применение ядерных тактических боеприпасов возможно только в том случае, если обычные военно-технические средства потеряли эффективность в боевых действиях. Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Применение любого типа ядерных боеприпасов — это крайне опасная эскалация напряженности, которая может привести к непоправимым последствиям. Применять ядерные вооружения, на мой взгляд, следует только тогда, когда другие военно-технические средства на 100% неэффективны. Когда точно другими методами не получается воевать. Тогда всегда в запасе остается тактическое и стратегическое ядерное оружие», — сказал Александр Михайлов. По словам эксперта, ядерное оружие должно оставаться сдерживающим фактором. «Само его наличие в арсеналах будет сдерживать наших противников, то есть коллективный Запад от каких-то серьезных наступательных военных действий. Тем более которые касаются непосредственно нашей территории. Что касается украинского конфликта, то позиция Запада нам известна по поводу наших действий, поэтому они в любом случае могут всячески провоцировать нашу сторону на применение такого рода боеприпасов», — уточнил он. Кроме того, добавил Михайлов, применение ядерного оружия придется объяснять даже союзникам. «Надо понимать, что очень сложно в последствии будет объяснить и нашим союзникам, в том числе и дружественным государствам, почему мы применили тактическое ядерное оружие. Поэтому я склоняюсь, что это оружие можно применять только тогда, когда другие виды, имеющиеся в распоряжении и их боеприпасы неэффективны. Пока, что касается украинского конфликта, нельзя это сказать», — заключил военный аналитик. Ранее экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал нанести удар по Вооруженным силам Украины для остановки ее контрнаступления. Он назвал это наилучшим методом для остановки предстоящей операции противника. По его словам, тактическое ядерное оружие разрабатывалось для того, чтобы иметь возможность ударить по скопившимся силам.