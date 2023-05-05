В новых регионах РФ одобрили продажу товаров без маркировки

05 мая 2023 в 23:34 Размер текста - 17 +

Разрешение на оборот товаров без маркировки вводится до 1 апреля 2025 года Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России В новых регионах России разрешили вводить в оборот товары без маркировки до 1 апреля 2025 года. Об этом заявлено в соответствующем постановлении Правительства РФ. «До 1 апреля 2025 года на территориях новых субъектов Российской Федерации ввод товаров и (или) оборот, и (или) вывод из оборота товаров могут осуществляться без маркировки средствами идентификации таких товаров и соответствующей передачи сведений в информационную систему мониторинга», — сообщается в тексте постановления , опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Жители Донбасса, а также других освобожденных регионов, заявили о своем желании войти в состав РФ. На данный момент в результате референдумов в состав России вошли Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР.

В новых регионах России разрешили вводить в оборот товары без маркировки до 1 апреля 2025 года. Об этом заявлено в соответствующем постановлении Правительства РФ. «До 1 апреля 2025 года на территориях новых субъектов Российской Федерации ввод товаров и (или) оборот, и (или) вывод из оборота товаров могут осуществляться без маркировки средствами идентификации таких товаров и соответствующей передачи сведений в информационную систему мониторинга», — сообщается в тексте постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Жители Донбасса, а также других освобожденных регионов, заявили о своем желании войти в состав РФ. На данный момент в результате референдумов в состав России вошли Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР.