В новых регионах России разрешили вводить в оборот товары без маркировки до 1 апреля 2025 года. Об этом заявлено в соответствующем постановлении Правительства РФ.
«До 1 апреля 2025 года на территориях новых субъектов Российской Федерации ввод товаров и (или) оборот, и (или) вывод из оборота товаров могут осуществляться без маркировки средствами идентификации таких товаров и соответствующей передачи сведений в информационную систему мониторинга», — сообщается в тексте
Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Жители Донбасса, а также других освобожденных регионов, заявили о своем желании войти в состав РФ. На данный момент в результате референдумов в состав России вошли Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР.
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