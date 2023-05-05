В новых регионах РФ одобрили продажу товаров без маркировки

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Прибытие первых крупных поставок плодоовощной продукции из Узбекистана. Екатеринбург, склад, грузчик, разгрузка товара, рабочий, таможенный склад
Разрешение на оборот товаров без маркировки вводится до 1 апреля 2025 года Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

В новых регионах России разрешили вводить в оборот товары без маркировки до 1 апреля 2025 года. Об этом заявлено в соответствующем постановлении Правительства РФ.

«До 1 апреля 2025 года на территориях новых субъектов Российской Федерации ввод товаров и (или) оборот, и (или) вывод из оборота товаров могут осуществляться без маркировки средствами идентификации таких товаров и соответствующей передачи сведений в информационную систему мониторинга», — сообщается в тексте постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Жители Донбасса, а также других освобожденных регионов, заявили о своем желании войти в состав РФ. На данный момент в результате референдумов в состав России вошли Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР.

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В новых регионах России разрешили вводить в оборот товары без маркировки до 1 апреля 2025 года. Об этом заявлено в соответствующем постановлении Правительства РФ. «До 1 апреля 2025 года на территориях новых субъектов Российской Федерации ввод товаров и (или) оборот, и (или) вывод из оборота товаров могут осуществляться без маркировки средствами идентификации таких товаров и соответствующей передачи сведений в информационную систему мониторинга», — сообщается в тексте постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Жители Донбасса, а также других освобожденных регионов, заявили о своем желании войти в состав РФ. На данный момент в результате референдумов в состав России вошли Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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